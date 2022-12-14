من المسؤول عن تقليص دعم ميديكير لأمراض الصحة العقلية؟

النقاط الرئيسية يمكن للأستراليين الاستفادة من 10 جلسات مدعومة للعلاج النفسي في عام 2023 بدلاً من 20 جلسة حالياً

تم دعم جلسات العلاج النفسي الـ 10 الإضافية من قبل الحكومة كجزء من الاستجابة لوباء كوفيد-19

أوصى تقرير بمواصلة توفير الجلسات الإضافية

أصدرت الحكومة الفيدرالية بياناً يوم الاثنين تضمن تقليل جلسات العلاج النفسي التي يتم خصمها من برنامج Medicare من 20 إلى 10 جلسات سنوياً كحد أقصى. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة أي جلسات إضافية بمئات الدولارات.





وتم دعم جلسات العلاج النفسي الـ 10 الإضافية كجزء من الاستجابة لاحتياجات الصحة العقلية المتزايدة خلال المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19.





وقال بيان صادر عن وزير الصحة مارك بتلر إن مبادرة Better Access، التي تم بموجبها تقديم الإعانات الإضافية، "لم تكن تقدم لجميع الأستراليين على قدم المساواة".





"تظهر الأبحاث باستمرار أن كوفيد-19 قد أثر بشكل غير متناسب على الأستراليين المحرومين، لكن الأدلة من التقييم تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية، غالباً ما يكونون غير قادرين على تلقي دعم الصحة العقلية في إطار مبادرة Better Access".



وقالت إنه "في ضوء هذه النتائج" لن يتم تقديم الجلسات الـ 10 الإضافية بعد 31 ديسمبر/كانون الأول.





لكن إلغاء الجلسات الإضافية المنخفضة التكلفة يتعارض مع توصية التقييم المستقل للمبادرة الذي أجرته جامعة ملبورن عندما تم الإعلان عن تغيير السياسة يوم الاثنين.





فقد وجد التقرير أن معدل الإقبال على الجلسات بعد الجلسات الـ 10 الأولى كان حوالي 15% (أكثر من واحد من كل ثمانية أشخاص) ومعظم الذين استخدموها كانوا من سكان المدن والمناطق الثرية.





وكانت إحدى توصياتها هي استمرار إتاحة الجلسات الإضافية ولا سيما لذوي الاحتياجات المعقدة من مرضى الصحة العقلية.



كم يكلف الطبيب النفسي؟

يوفر دعم ميديكير خصماً قدره 131.65 دولار مقابل جلسة مدتها 50 دقيقة مع طبيب نفسي إكلينيكي وخصم 89.65 دولار لطبيب نفسي، فيما يدفع المريض الفرق.





في حين أن البعض قد يستفيد من ميزة الـ bulk billing، أظهر تقرير الحكومة أن حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص دفعوا من أموالهم الخاصة بعد رؤية طبيب نفساني وأن متوسط المبلغ الذي دفعوه تراوح بين 73 و105 دولار.



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بينما يحدد علماء النفس الرسوم الخاصة بهم ، فإن الرسوم الموصى بها من قبل الجمعية الأسترالية للعلاج النفسي هي 280 دولار للجلسة، لذلك إذا فرض الطبيب هذا الرقم كرسوم، فإن المريض، وفي غياب دعم ميديكير، يتعين عليه دفع هذا المبلغ مقابل أي جلسات تتجاوز العشرة.



يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على دعم في مجال الصحة العقلية الاتصال بـ Beyond Blue على الرقم 1300224636. يتوفر مزيد من المعلومات على beyondblue.org.au.