سلطات نيو ساوث ويلز تلغي غرامات بملايين الدولارات مرتبطة بخرق قيود كوفيد

أكدت سلطات نيو ساوث ويلز أنها ستلغي وتسحب غرامات تقدر بملايين الدولارات تم إصدارها لآلاف الأشخاص جراء مخالفتهم قيود كوفيد 19 ابان الوباء في الولاية.





وتقول دائرة ايرادات الولاية ( NSW Revenue) أإه سيتم إلغاء 33121 غرامة بعد قرار تاريخي في المحكمة العليا يوم الثلاثاء التي وجدت تفاصيل الجرائم غير كافٍ لاصدار الغرامات.





و سيتم أيضًا رد ملايين الدولارات إلى أولئك الذين دفعوا بالفعل الغرامات.





هذا وتشير الاحصاءات إلى أنه تم إصدار ما مجموعه 62138 غرامة متعلقة بـ COVID في نيو ساوث ويلز خلال الوباء ، مما يعني أن السلطات سحبت نصف الغرامات الصادرة.





جاء هذا الإعلان بعد حوالي ساعة من قرار القاضية دينا يحيى في جلسة استماع للمحكمة العليا في نيو ساوث ويلز إنها تأمر باسترداد غراماتين تم اصدارهما خلال عمليات الإغلاق الصحية العامة في العام الماضي.





وقبلت القاضية دينا يحيى الأدلة المقدمة يوم الثلاثاء على أن الغرامات غير صالحة لأنها لم تتضمن وصفًا تفصيليًا بدرجة كافية لـ الجرائم.





وكانت المحامية كاثرين ريتشاردسون التي مثلت للمدعين في القضية المرفوعة ضد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ومفوض إدارة الغرامات قد طالبت باستراد فوري لمبالغ الغرامات.





ودفت المحامية بأمه من غير المقبول أن العقوبتين لا تحتويان على وصف حول جوهر الجريمة.





وبعد قرار المحكمة العليا بأن الغرامات غير صالحة، قالت هيئة الإيرادات في نيو ساوث ويلز إن قرار سحب الغرامات لا يعني الجرائم أو المخالفات لم ترتكب.





