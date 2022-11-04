تحديثات كورونا: الموجة الجديدة تضرب نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وسط ارتفاع مقلق في عدد الإصابات

النقاط الرئيسية دراسة أسترالية جديدة تكشف عن إصابة أكثر من ثلثي الأطفال في البلاد بكوفيد-19

وزارة الصحة تكشف تأثير لقاحات كورونا على الدورة الشهرية

غرب أستراليا وكوينزلاند تنهيان حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19

أبلغت معظم الولايات والأقاليم الأسترالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بكوفيد-19.





في نيو ساوث ويلز، قفزت الحالات الجديدة من 10,050 إلى 12,450، بمعدل زيادة قدرها 24% عن الأسبوع السابق.





وبالمثل، سجلت فيكتوريا قفزة من 8,537 إلى 10,226 حالة، مسجلة زيادة تقارب 20 % عن ذات الفترة.



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هذا وتحدثت الدكتورة كيري شانت كبير المسؤولين الطبيين في نيو ساوث ويلز مساء الأمس حول توقع أن تستمر الحالات في الارتفاع بالولاية في الأسابيع المقبلة.





وقالت في مقطع فيديو: "وهو ما يوضح أننا ندخل الموجة التالية من كوفيد-19".





في الأسبوع الماضي، عبّر بريت ساتون كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا عن مخاوف مماثلة قائلاً إن فيكتوريا كانت "في بداية موجة تفشي جديدة".



ومن ناحيته، أكد مارك بتلر وزير الصحة الفيدرالي إن نصيحة تشانت جاءت في الوقت المناسب بشأن الحصول على الجرعات المعززة الموصى بها والبقاء على اطلاع دائم بالتطعيم.





وأشار إلى أن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال سبعة أيام لا يزال أقل من 1/10 من الذروة في يوليو الماضي. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي زيادة بنحو 2 في المائة.





يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة جديدة أن ما لا يقل عن ثلثي الأطفال الأستراليين مصابون بفيروس كورونا.





وقالت الدكتورة أرشانا كويرالا، أخصائية الأمراض المعدية في المركز الوطني للأبحاث الطبية، وواحدة من خبراء دراسة طب الأطفال: "هذا أكثر من ضعف عدد الحالات المبلغ عنها بناءً على اختبار مسحة الأنف والحنجرة للفيروس".





"هذا متوقع لأن العديد من الأطفال إما يعانون من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض وبالتالي لا يتم اختبارهم بحثًا عن الفيروس."



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وفي سياق متصل، وافقت إدارة السلع العلاجية (TGA) على لقاح كوفيج-19 ثنائي المفعول من شركة Pfizer والذي يستهدف الفيروس الأصلي ومتحور الأوميكرون الفرعي (BA.1) كجرعة معززة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.





وستقوم المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالتحصين الآن بمراجعة اللقاح.





وكشفت مؤخرا وزارة الصحة الفدرالية في دراسة بحثية أن لقاحات كوفيد-19 لها تأثير مؤقت بسيط على انتظام الدورة الشهرية لدى النساء في الشهر الذي يتلقين فيه التطعيم.





وقالت الوزارة: "وجدت دراسة كبيرة أجريت على نساء على مستوى العالم أن التطعيم ضد فيروس كوفيد -19 مرتبط بتغيير بسيط ومؤقت في الدورة الشهرية".





"كانت الدورة الشهرية عند النساء أقل من يوم في المتوسط، ولكن لم يكن هناك تغيير في طول الفترة (النزيف). تنتهي هذه التغييرات بمجرد الدورة الشهرية التالية بعد تلقي اللقاح."



كما قالت وزارة الصحة إن بعض الأشخاص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بـكوفيد طويل الأمد، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا خاصة الإناث، أو الأشخاص الذين لديهم بعض الأمراض المزمنة مسبقًا مثل مرض السكري، أو الذين يعانون من أعراض حادة أثناء الإصابة بفيروس كورونا.





وعلى الصعيد المحلي، انتهت حالة الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا في غرب أستراليا وكوينزلاند.





وعلى الصعيد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها إن حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 العالمية الأسبوعية الجديدة انخفضت بنسبة 17 في المائة والوفيات بنسبة 5 في المائة للأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





يأتي ذلك فيما سجلت ألمانيا واليابان والولايات المتحدة والصين وجمهورية كوريا أعلى معدلات حالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم.





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