تحديثات كورونا: تحذير من تفشي الموجة الرابعة بأستراليا خلال الأسبوع المقبل

النقاط الرئيسية تتوقع تشانت بأن ينخفض عدد الحالات الجديدة بعد بلوغها الذروة الأسبوع المقبل في نيو ساوث ويلز

موديرنا تبدأ ببناء منشأة لقاح بتكنولوجيا (mRNA) في ملبورن

انخفاض وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم بنسبة 15% الأسبوع الماضي

تستمر حالات كوفيد-19 الأسبوعية في الارتفاع في جميع أنحاء الولايات والأقاليم الأسترالية، لكن السلطات الصحية تعتقد أن الموجة الرابعة قد تبلغ ذروتها قبل عيد الميلاد.





أبلغت نيو ساوث ويلز يوم الجمعة عن 40,149 حالة جديدة وفيكتوريا عن 27,790 حالة بزيادة 6% و3% على التوالي، خلال الأسبوع الماضي.





وأشارت الدكتورة كيري تشانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الموجة الجديدة الذروة الأسبوع المقبل، وبعد ذلك "سنشهد انخفاضا بعدد الحالات".



وفي سياق متصل، رست سفينة سياحية عليها مئات الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في سيدني صباح الجمعة.





وحملت سفينة The Celebrity Eclipse ما يقرب من 3,000 راكب ووصلت إلى سيدني بعد الانتهاء من رحلة إلى نيوزيلندا.





وتم تصنيف السفينة عند مستوى الخطر رقم (2)، مما يعني أن لديها 30-99 حالة إيجابية لكل 1,000 شخص، كما تأثر طاقم السفينة ومواردها وفقا لهذا التصنيف.



COVID-19 outbreaks onboard cruise ships docked or arriving in Sydney. Credit: NSW Government هذا وقد رست سفينة سياحية أخرى هي "Majestic Princess" في سيدني بتصنيف عمد المستوى 2 يوم الخميس.





ومن المتوقع وصول سفينتين أخريين إلى سيدني في وقت لاحق اليوم مع وجود حالات إيجابية على متنها. ومع ذلك، يُقدر أن مستوى تفشي المرض منخفض على كلتا السفينتين.



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وأفادت وزارة الصحة بنيو ساوث ويلز أن أداء المستشفيات العامة في الولاية يتحسن على الرغم من تفشي كورونا والتحديات الأخرى.





وذكرت الوزارة أن 65.6 % من المرضى بدأوا علاجهم في الوقت المحدد، وتم نقل أكثر من سبعة من كل 10 مرضى (74.8 %) من سيارات الإسعاف إلى موظفي قسم الطوارئ في غضون فترة 30 دقيقة المستهدفة.



وسبق وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين الفائت إصابته بفيروس كورونا.





ويخضع ألبانيزي حاليا لفترة العزل الصحي الذاتي، فيما أنهت الولايات والأقاليم الأسترالية قوانين العزل الإلزامي على المصابين بكوفيد-19 في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الوطني اليوم مخاطر تفشي الموجة الرابعة من الفيروس في البلاد.





من جهة أخرى، بدأت موديرنا في بناء منشأة الحمض النووي (mRNA) في جنوب شرق ملبورن، ويُمكن للمنشأة إنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة سنويًا.





من ناحيته، صرّح مارك بتلر وزير الصحة الفيدرالي أن المنشأة الجديدة وتكنولوجيا (mRNA) ستساعد أستراليا في رفع حالة الاستعداد الوبائي للمستقبل والتصدي لأمراض أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.



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