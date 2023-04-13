الإعصار "إلسا" يضرب ساحل غرب أستراليا بقوة كأنه "قطار شحن"

عبر إعصار إلسا المداري الساحل الشمالي لولاية غرب أستراليا الليلة الماضية بسرعة رياح "قياسية" فارضاً "إغلاقاً" على المجتمعات التي مر بها.





وضرب الإعصار الساحل كعاصفة من الفئة الخامسة بين منطقتي دي غراي وباردو حوالي منتصف ليل الخميس، وبرياح بلغت سرعتها 213 كم / ساعة.





وبعد ساعات منذ ذلك خفض مكتب الارصاد فئة الاعصار إلى الفئة الثالثة إلا أن المكتب حذر أيضاً من أن الاعصار سيحافظ على شدته طوال يوم الجمعة حتى حلول الليل.





وفي المركز الإقليمي لميناء هيدلاند، غرب مركز العاصفة، وجهت السلطات تحذيرا للسكان باللون الأحمر مما يعني منع البقاء خارجاً والاحتماء في الداخل حتى يمر الاعصار.





وقال رئيس البلدية بيتر كارتر إن البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 ألف نسمة لا تزال مغلقة وإنه لم يتمكن من تقييم الضرر، لكن الرياح بدت قوية "وكأنها قطار شحن "عندما مر الإعصار خلال الليل. "





وأضاف أنه يعتقد أنهم كانوا محظوظين للغاية، موضحاً أنه في الأخير، تحرك الإعصار إلى الشمال منا ."



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واشار بالقول، "لذلك أعتقد أننا نجونا في مجتمعنا مما كان يمكن أن يكون حقًا سيء."





هذا تم تعليق عمليات ميناء خام الحديد والسكك الحديدية في أكثر مناطق أستراليا ازدحامًا و تم وقف العمل في أكبر ميناء فيما تم إرسال السفن بعيدًا استعدادًا لاقتراب الإعصار.





قال الموظف في مكتب الأرصاد الجوية ، دين نارامور ، إن إعصار إلسا كان يحدث معاناة من رياح بحرية تصل سرعتها إلى 289 كم / ساعة في جزيرة بيدوت من قبل توقف القياسات عن العمل.





واضاف أن الإعصار ربما يكون قد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا لسرعات الرياح المستمرة في أستراليا ولم ينته الخطر بالنسبة للمجتمعات النائية في الاراضي الداخلية في غرب أستراليا ومقاطعة أراضي الشمال.





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