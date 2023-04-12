الإعصار الأعنف "إلسا" يزداد شدة قبل أن يصل إلى غرب أستراليا

تستعد المجتمعات في غرب استراليا لاعصار "إلسا" الذي سيضرب أجزاء كبيرة من الولاية في وقت لاحق من اليوم (الخميس) بسرعة رياح تزيد عن 250 كم / ساعة.





وكانت السلطات قد طلبت من السكان على طول الساحل من مدينة بروم حتى بورت هيدلاند بالاستعداد للاعصار الذي يعد الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ عشر سنوات.





وقال مكتب الارصاد الجوية إن الاعصار إلسا وهو من الفئة الرابعة سيصل الى اليابسة في وقت لاحق من اليوم (الخميس) بعد أن ازدادت شدته قبالة ساحل كيمبرلي.



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وحذر المكتب من أن الاعصار سيجلب معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة، متوقعا أيضا حدوث فيضانات سريعة.





واشار المكتب أيضاً إلى حدوث إرتفاع غير طبيعي في المد والجزر خلال الإعصار الذي يتحرك حالياً باتجاه الجنوب الغربي للساحل نحو بيلبارا.





ويقول مكتب الارصاد الجوية إن عين (مركز) الاعصار مدمرة بسبب سرعة الرياح العاتية التي قد تصل إلى 270 كم/ساعة.





وتوقع مكتب الارصاد الجوية تساط مطري كثيف حيث من المتوقع تسجيل 400 ملم من الامطارخاصة في مناطق كيمبرلي وبيلبارا وحوض دو غراي.





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