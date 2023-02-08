أسترالي ينفق 30 ألف دولار لتجميد كلبه الميت على أمل إعادته يوماً للحياة

النقاط الرئيسية في عام 2016، كان دايل محطماً عندما تلقى أنباء تفيد بأن كلبته نيرين مريضة بشكل خطير.

سافر ديل مع نيرين إلى الولايات المتحدة، حيث دفع 20 ألف دولار أمريكي (ما يقرب من 30 ألف دولار أسترالي) لوضع جسدها في حالة تجميد عميق

ويأمل ديل في أن يجتمع مع كلبته المحبوبة بحلول عام 2050

من حقائق الحياة أن تحزن عند وفاة حيوانك الأليف. ولكن عندما اكتشف ديل بيرس أن كلبته مصابة بالسرطان ولديها شهور فقط لتعيش، كان من المؤكد أنه لن يتقبل الأمر.





قال ديل لـ The Feed، "لقد جمدت كلبتي على أمل أن أتمكن من إعادتها للحياة يوماً ما".





"كرهت رؤية ذلك، بعد كل تلك السنوات التي كنا فيها معاً ... عليك فقط أن تخبر نفسك أنك منحتها فرصة."





كان دايل شديد التعلق بحيوانه الأليف. سافر الإثنان في جميع أنحاء أستراليا، وذهبا إلى المهرجانات والحفلات الموسيقية.





"وجود كلب يدفعني للنهوض في الصباح للخروج والتجول .. هذا يشكل لي حافزاً للاستمرار".



Neren and Dale enjoyed going to the beach together. Source: Supplied / Dale Pearce في عام 2016، كان دايل محطماً عندما تلقى أنباء تفيد بأن كلبته نيرين مريضة بشكل خطير. أخبره الطبيب البيطري أن السرطان انتشر عبر رئتي نيرين.





قال ديل: "علمت أنني قد أضطر إلى مشاهدتها وهي تموت بين يديّ ... لكنني لم أرغب في ذلك".





بدأ دايل في البحث عن خياراته عبر الإنترنت.



خلال تلك الفترة تأسس معهد Cryonics وهو منشأة مقرها الولايات المتحدة لحفظ جثث الأشخاص والحيوانات الأليفة، والتي تزعم أن هناك فرصة لإحيائهم من الموت في يوم من الأيام.





سافر ديل مع نيرين إلى الولايات المتحدة، حيث دفع 20 ألف دولار أمريكي (ما يقرب من 30 ألف دولار أسترالي) لوضع جسدها في حالة تجميد عميق.





ويأمل ديل في أن يجتمع مع كلبته المحبوبة بحلول عام 2050.





قال ديل: "ربما، مع تحسن التكنولوجيا على مدى عقود، يمكن أن نعود معاً لمزيد من المغامرات".



ما هو معهد Cryonics؟

يحافظ Cryonics على الجثث في درجات حرارة منخفضة للغاية على أمل أن يتم إحياؤها في المستقبل.





للحفاظ على حيوان أليف بواسطة التبريد:





يتم قتل الحيوان بواسطة طبيب بيطري ووضعه على الجليد ليبرد





يتم إخراج الماء من الجسم واستبداله بمادة كيماوية تعمل كمضاد للتجمد





يتم تبريد الجسم، ثم يوضع في خزان من النيتروجين السائل





هناك يبقى في المخزن، عند حوالي 200 درجة مئوية.





يأمل أنصار التجميد أنه ومع تحسن التكنولوجيا، قد يأتي وقت يمكن فيه إذابة تجميد الحيوانات الأليفة وإعادتها إلى الحياة في جسم شاب وصحي وخال من الأمراض.



Neren visiting the cryostat (insulated tank) where she is now stored. Source: Supplied / Dale Pearce

هل يمكن إحياء حيوان أليف بعد تجميده؟

منذ أن تم حفظ الشخص الأول (أستاذ علم النفس الأمريكي جيمس هيرام بيدفورد) بالتبريد في عام 1967، خضع المئات من الأشخاص والحيوانات الأليفة للإجراء، لكن لم تتم إعادة أي منهم حتى الآن.





وكثير من العلماء لديهم شكوك حول ما إذا كانت تقنية التجميد ستنجح.





سافرون براينت باحثة في جامعة RMIT يدرس الحفظ بالتبريد.





قالت سافرون: "في هذه المرحلة، لا يدعم العلم تقنية التجميد".



Saffron Bryant is a scientist who is doubtful cryonics will work. Source: SBS وأوضحت أنه مع التكنولوجيا الحالية، يمكن فقط تخزين الخلايا المفردة - مثل خلايا الدم الحمراء - في درجات حرارة منخفضة.





قالت سافرون: "لا يمكننا تخزين الأنسجة ، ولا يمكننا تخزين الأعضاء، وبالتأكيد لا يمكننا تخزين كائنات حية كاملة في الوقت الحالي".





وتشرح سافرون أنه عندما يتم تجميد شيء ما، تتشكل بلورات الجليد وتدمر الخلايا، ما لم يتم إضافة مواد كيميائية خاصة.



اقرأ أيضاً معجزة تنقذ طيارين تحطمت طائرتهما أثناء مكافحة حريق في غرب أستراليا

وقالت: "المشكلة هي أن هذا العامل الواقي من التجمد الذي نستخدمه حالياً هو في الواقع سام للغاية".





وتتطلب الخلايا المختلفة في الجسم أيضاً ظروفاً مختلفة، مثل معدلات التبريد والاحترار المختلفة.



The Cryonics Institute is one of the largest cryonics companies in the world. Source: Supplied / Cryonics Institute كما حذرت سافرون من ادعاء المبرمجين أن الحيوانات الأليفة يمكن إعادة الحياة إليها بمجرد العثور على علاجات لأمراضها.





"إذا مات شخص ما من عدوى، فلا فائدة من إعطائه المضادات الحيوية".





أول منشأة للتجميد في أستراليا





قد يصبح خيار تجميد حيوانك الأليف في أستراليا حقيقة واقعة قريباً. أقامت أول منشأة للتجميد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية متجرًا في هولبروك، وهي بلدة ريفية في جنوب نيو ساوث ويلز.





يقول مدير شركة Southern Cryonics ، بيتر تسولاكيديس، إن الشركة تخطط للحفاظ على الحيوانات الأليفة على أساس كل حالة على حدة.





قال بيتر: "لدينا الكثير من الناس ... يسألون عن الحيوانات الأليفة".





"أعتقد أن السوق يمكن أن يكون كبيراً جداً".





على الرغم من الشكوك تجاه أجهزة التجميد، قال بيتر إنه يقدم للعملاء فرصة لمّ شملهم مع أحبائهم.





قال: "البديل هو الدفن أو الحرق، وليس هناك أي فرصة".



The Southern Cryonics facility in NSW has recently finished construction. Source: Supplied / Southern Cryonics

كم يكلف تجميد حيوانك الأليف؟

يكلف تجميد إنسان في Southern Cryonics 150 ألف دولار. وقال بيتر إنه لم يحدد التكلفة الدقيقة لحيوان أليف حتى الآن، لكنها ستعتمد على وزن الجسم.





"أظن أن القطة تزن ما بين خمسة إلى ستة كيلوغرامات ... ما يقرب من 10,000 دولار".





"إذا كان كلباً كبيراً، بحجم الإنسان، فسيكلف ذلك حجم الإنسان تقريباً."





واستغرق ديل بضع سنوات للتعافي مالياً، بعد إنفاق المال لتجميد كلبته.





قال ديل: "كنت سعيداً بدفع هذا مقابل نيرين، وأنا لست نادماً على ذلك".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.







