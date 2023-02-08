معجزة تنقذ طيارين تحطمت طائرتهما أثناء مكافحة حريق في غرب أستراليا

النقاط الرئيسية طياران كنديان ينجوان بأعجوبة بعد تحطم طائرتهما أثناء مكافحة حريق في غرب أستراليا

تمكن الطياران من النجاة بعد تعرضهما لإصابات طفيفة على الرغم من اشتعال النيران والدخان في الطائرة أثناء سقوطها

يحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي فيما يقول إنه أول حادث خطير لطائرة بوينج 737 في أستراليا

تحطمت طائرة الركاب من طراز بوينج 737 فوق حديقة فيتزجيرالد ريفر الوطنية في جنوب غرب أستراليا في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الإثنين الفائت.





حدث ذلك بعد فترة وجيزة من قيام الطائرة المملوكة لشركة Coulson Aviation بطلعة ثانية لإلقاء مواد مكافحة لحريق خارج عن السيطرة بالقرب من Hopetoun.





وتمكن الطياران من النجاة بعد تعرضهما لإصابات طفيفة على الرغم من اشتعال النيران والدخان في الطائرة أثناء سقوطها.





وخرج الرجلان اللذان يعتقد أنهما كنديان، من المستشفى يوم الثلاثاء.



وقال وزير خدمات الطوارئ ستيفن داوسون للصحفيين "نجاتهما من تحطم الطائرة أقل ما يقال فيه إنه معجزة".





"نحن ممتنون جداً لأنهما بصحة جيدة".





ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي فيما يقول إنه أول حادث خطير لطائرة بوينج 737 في أستراليا.





وتحطمت طائرة أخرى كانت تشغّلها شركة كولسون في جبال نيو ساوث ويلز الثلجية في كانون الثاني/يناير 2020، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.





وقال رئيس المفوضين أنغوس ميتشل إنه من السابق لأوانه الربط بين الحادثين أو أي تداعيات أوسع على أسطول طائرات 737.





وأوضح أنه من الشائع أن يتم تحويل طائرات مدنية لاستخدامات أخرى.





"فيما يتعلق بسقوط طائرة كبيرة مثل هذه، فإنه بشكل عام لا يحدث خطأ واحد، إنه في كثير من الأحيان سلسلة من الأشياء."





وأقلعت الطائرة من مطار بوسلتون في مارجريت ريفر، على بُعد 500 كيلومتر من مكان تحطمها.





ودعا المتحدث باسم خدمات الطوارئ المعارضة مارتن الدريدج إلى وقف استخدام ناقلات الهواء الكبيرة.



اقرأ أيضاً سوريون مفجوعون بصغارهم وآباء يسمعون استغاثات أفراد عائلاتهم من تحت الركام

وقال داوسون إن الحكومة ستأخذ المشورة من مكتب السلامة، لكن الطائرات كانت جزءاً أساسياً من ترسانة مكافحة الحرائق في الولاية.





ومن المقرر وصول طائرة كبيرة بديلة من نيو ساوث ويلز إلى غرب أستراليا في الأيام المقبلة.





وتقول السلطات إن حرائق الغابات، التي تسببت في احتراق 2,000 هكتار وما زالت تشكل تهديداً محتملاً للأرواح والمنازل، نجمت عن البرق.





ويكافح أكثر من 120 من رجال الإطفاء الحريق.







أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.









توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







