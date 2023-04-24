أستراليا تحتفل بذكرى الأنزاك في مطلع الفجر وألبانيزي يدعو لتذكر من لم يعودوا إلى الوطن

النقاط الرئيسية: في النصب التذكاري للحرب الأسترالية في كانبيرا قام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتكريم الذكرى 108 لعمليات الإنزال في جاليبولي

قال السيد ألبانيزي إنه من المهم أن نتذكر مساهمة أفراد الدفاع الذين لم يعودوا إلى الوطن

قال زعيم المعارضة بيتر داتون إن يوم أنزاك هو أحد أكثر التواريخ أهمية في التقويم الوطني

تجمع الآلاف للاحتفال بذكرى أفراد قوات الدفاع الأستراليين في فجر يوم أنزاك في جميع أنحاء البلاد.





ونُظمت فعاليات في المدن الكبرى ومراكز الضواحي والبلدات الريفية لتكريم الرجال والنساء الذين خدموا في حروب سابقة والذين يخدمون اليوم.





وفي النصب التذكاري للحرب الأسترالية في كانبيرا قام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتكريم الذكرى 108 لعمليات الإنزال في جاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.





وقال: «في كل يوم من أيام أنزاك، من أعظم نصب تذكاري إلى أبسط نصب تذكاري، نكرم جميع الذين خدموا باسمنا وجميع الذين يخدمون اليوم».





«إنه عمل جماعي للذكرى والتأمل والامتنان - عمل قامت به أجيال متعددة من الأستراليين ومكرس لأجيال متعددة.»



Australian Governor-General David Hurley and New Zealand High Commissioner Annette King lay a wreath during ANZAC Day commemorations at the Australian War Memorial, Canberra, Source: AAP / Lukas Coch بدأت مراسم الفجر في كانبرا بأصوات ديدجيريدو التي عزفها الملازم أول جوردون برادشو مخترقة الصمت أمام أكثر من 30 ألف شخص من الحاضرين.





تم وضع أكاليل الزهور احتفالًا من قبل الحاكم العام ديفيد هيرلي والمفوضة السامية لنيوزيلندا أنيت كينج.





حمل المحاربون القدامى والأعضاء العاملون الفوانيس الاحتفالية، التي وضعت على قبر الجندي المجهول مساء الاثنين، إلى النصب التذكاري للحرب حيث قام عازف بوق وحيد بالعزف.





قال السيد ألبانيزي إنه من المهم أن نتذكر مساهمة أفراد الدفاع الذين لم يعودوا إلى الوطن.





وقال: «بينما نجتمع هنا، في المدن والضواحي في جميع أنحاء البلاد، وفي ساحات القتال السابقة في جميع أنحاء العالم، نحن محاطون بأسمائهم والأماكن التي سقطوا فيها».



كبار الشخصيات والجنود الأستراليون والنيوزيلنديون يحضرون حفلًا تكريمًا لمن سقطوا خلال حملة غاليبولي في موقع كيب هيليس التذكاري البريطاني، في شبه جزيرة غاليبولي، بالقرب من كاناكالي، تركيا. Source: AP / Emrah Gurel/AP «إذا أردنا حقًا تكريم محاربينا القدامى، فنحن مدينون لهم بشيء أكثر من مجرد الامتنان. ومثلما وقفوا من أجلنا، يجب أن ننهض من أجلهم».





قال رئيس الوزراء إنه من المهم أيضًا الاعتراف بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين ارتدوا الملابس العسكرية: «قاتلوا من أجل أستراليا أكثر مما كانت أستراليا مستعدة أحيانًا للقتال من أجلهم».





قال القسيس وضابط سلاح الجو الجو جيمس كوكس إن قوات الأنزاك في جاليبولي قد أرست تقاليد الخدمة المتفانية.





وقال: «لذلك دعونا نكرس أنفسنا لتحمل أعباء الذين سقطوا وبنفس الشجاعة العالية والصمود اللذان خاضوا بهما المعركة».





في احتفالية الفجر في سيدني قال الأدميرال كريستوفر سميث إنه من المهم الاعتراف بتضحية الجنود رجالا ونساءا.



اقرأ المزيد كيف يمكنك الاحتفال بيوم الأنزاك في منطقتك؟

وقال: «نجتمع اليوم ليس لتمجيد الحرب، ولكن لنذكر أنفسنا، أننا نقدر من نحن والحريات التي نمتلكها».





سلط نائب حاكم فيكتوريا جيمس أنجوس الضوء على الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية في احتفالية الفجر في ملبورن.





«كل يوم أنزاك تاريخي ومأساوي على حد سواء. تاريخي لأن كل ذكرى سنوية تمثل حربًا أخرى ومعركة أخرى. مأساوي بسبب الثمن الباهظ الذي دفعه الشباب الأسترالي».





قال زعيم المعارضة بيتر داتون إن يوم أنزاك هو أحد أكثر التواريخ أهمية في التقويم الوطني.





وقال: «إن القيم التي ندافع عنها أكثر ديمومة من أي صراع، طالما أننا - مثل أسلافنا - نتحلى بالشجاعة والالتزام للدفاع عنها دائمًا».





ستحتفل مسيرة يوم أنزاك في كانبيرا بمرور 30 عامًا على جهود حفظ السلام في الصومال، بمشاركة 120 من المحاربين القدامى الذين خدموا كجزء من عملية Solace بما في ذلك الحاكم العام، الذي قاد كتيبة 1RAR.





ومن المتوقع أن يشارك في المسيرة أكثر من 1000 من المحاربين القدامى.





يصادف هذا العام مرور 50 عامًا على نهاية المشاركة الأسترالية في حرب فيتنام، والتي توفي خلالها أكثر من 500 أسترالي وأصيب أكثر من 3000.





ستقام الاحتفالات أيضًا بيوم الأنزاك في فرنسا وبابوا غينيا الجديدة وتركيا.





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