مقتل 29 فلسطينيا وشخص في إسرائيل بعد 3 أيام من القصف المتبادل

النقاط الرئيسية مصرع 29 فلسطينيا وسط تصاعد أحداث العنف في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن وفاة شخص بعد سقوط صاروخ بوسط المدينة

مصر والأردن والأمم المتحدة يدعون إلى تفادي العنف ووقف إطلاق النار

تتواصل الجهود سعيا الى وضع حد للتصعيد الأعنف منذ آب/أغسطس 2022، وسط دعوات الى التهدئة أطلقتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.





وتجري في مصر مناقشة "الصيغة النهائية لوقف لإطلاق النار" حسب مصدر في حركة الجهاد الإسلامي التي استُهدِفت منذ الثلاثاء بضربات جوية إسرائيلية مكثفة. لكن الجيش الإسرائيلي أعلن قبيل منتصف الليل أنه يواصل قصف "أهداف" لهذه الحركة.





وقُتل 29 فلسطينيا منذ بدء جولة العنف الأخيرة الثلاثاء، بينهم خمسة قياديين في حركة الجهاد وعدد من الأطفال والمدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع، بينما قتل شخص واصيب آخران على الأقل في وسط إسرائيل بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع الخميس.



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان "وفاة شخص" بعد سقوط صاروخ على مبنى في مدينة رحوفوت وسط إسرائيل.





من جهته قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساء الخميس إنه وثق 26 قتيلا في الجانب الفلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 13 مدنيا (ضمنهم سبعة أطفال)، وأربعة أعضاء في جماعات مسلحة.





والخميس، استهدفت غارات جوية إسرائيلية قياديين في الجهاد الإسلامي هما علي غالي وأحمد أبو دقة، الأمر الذي أكدته الحركة.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "استهدفنا اليوم قائد القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة. وقبل وقت قصير استهدفنا نائبه".





وبحسب نتانياهو "كل من سيؤذينا، سيدفع الثمن".





واستنادا إلى الجيش الإسرائيلي، أُطلِق 620 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل منذ الأربعاء، اعترضت منظومة القبة الحديد 179 منها.





وقال الجيش إن ربع الصواريخ التي أُطلِقَت عاد وسقط في القطاع، وتسبّب ذلك بمقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة قُصَّر.



Israel's army and Palestinian militants exchanged heavy cross-border fire on Wednesday, with hundreds of rockets launched from Gaza towards Israel after the Israel Defense Forces (IDF) carried out deadly strikes on what it says are Islamic Jihad organization targets along the strip. Twenty-five people have been killed and 76 injured in Gaza since Tuesday morning, when Israel began its operation against PIJ with a series of strikes that killed another three of its commanders. Gaza, Palestine on May 10, 2023. Photo by Ramez Habboub/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Habboub Ramez/ABACA/PA/Alamy جهود وساطة





ودعت الولايات المتحدة الخميس جميع الأطراف المعنيين الى ضمان "تفادي مقتل المدنيين، وخفض العنف".





وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه "يتابع بقلق التصعيد الخطير في غزة وإسرائيل".





الى ذلك، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس إلى هدنة فورية.





وقال بوريل في بيان "نحض على وقف نار فوري وشامل يُنهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول"، داعيا إلى "احترام القانون الدولي الإنساني".



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ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن الخميس إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل والفصائل في غزة.





وأعرب وزراء الخارجية في بيان مشترك عن "قلقهم البالغ" إزاء التصعيد.





وتابعوا "نحضّ على وقف فوري وشامل لإطلاق النار يضع حدا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولإطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل"، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف القصف.



