ألبانيزي: قرب التوصل إلى اتفاق لخفض أسعار الطاقة لتخفيف الضغوط المالية على الاستراليين

قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إنه واثق من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لتخفيف تكاليف الطاقة.





وقال ألبانيزي، متحدثًا في فعالية تجارية في كانبيرا يوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الطاقة ارتفعت جراء التقاعس السياسي في ظل الحكومة السابقة حيث كانت تضخم الصدمات التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.



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وأجبرت أسعار الطاقة المرتفعة الحكومة على التفكير في وضع حد أقصى لسعر الغاز أو أي شكل آخر من أشكال التدخل التنظيمي.





وقال ألبانيزي: "إنني أقدر تمامًا أن ارتفاع تكاليف الطاقة يشكل ضغوطًا كبيرة على الاستراليين وعلى المصالح التجارية الأسرة في جميع أنحاء أستراليا."





وأضاف ألبانيزي في حفل غرفة التجارة والصناعة الأسترالية "أنا واثق من أننا سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن خطة يتم تنفيذها كل جزء من أستراليا ".



