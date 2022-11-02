منحة بقيمة 1.5 مليون دولار لتطوير دواء جديد يعالج سرطان البروستات

النقاط الرئيسية: حصل الدكتور زياد نصار على منحة بقيمة 1.5 مليون دولار لإيجاد أدوية جديدة مختلفة عن الموجودة حالياً لعلاج مرض سرطان البروستات

ويقول د. زياد إنه منذ عام 1940 وآلية معالجة سرطان البروستات هي ذاتها، لذلك من المهم إيجاد آلية جديدة تكون أكثر فعالية

أشار د. زياد الى ضرورة الكشف المبكر عن سرطان البروستات مما يزيد بشكل كبير من فرصة الشفاء

حصل الدكتور زياد نصار وهو باحث في علم الأدوية في جامعة أدلايد الى منحة من وزارة الدفاع الأمريكية، بالتعاون مع باحثين في استراليا وكندا وبلجيكا وأمريكا، على منحة بقيمة 1.5 مليون دولار، لإيجاد أدوية جديدة مختلفة عن الموجودة حالياً لعلاج مرض سرطان البروستات.





ويهتم هذا البحث في أيجاد أدوية تستهدف الأليات التي تستخدمها الخلايا السرطانية في إنتاج الطاقة، والذي يجدها الدكتور زياد فكرة مهمة لإنتاج أدوية جديدة لهذا المرض.



Advertisement

ويقول د. زياد إنه منذ عام 1940 وآلية معالجة سرطان البروستات هي ذاتها، لذلك من المهم إيجاد آلية جديدة تكون أكثر فعالية.





وشرح د. زياد النتائج الأولية لهذا البحث، والتي دعمت حصول هذا البحث على التمويل، وأتت هذه النتائج من خلال استهداف الخلايا السرطانية في المختبر بأدوية تعالج آلية استخدام سرطان البروستات للدهون، والتي تؤدي الى قتل الخلايا ومنعها من الانتشار، من خلال التعرف على الأنزيمات التي تقوم بهذه العملية ودراسة كميتها عند الإصابة بالسرطان، مقابل كميتها في الحالة الطبيعية، واستهدافها من خلال الأدوية الموجودة والمصنع جديداً مما أدى الى قتل هذه الخلايا السرطانية.



اقرأ المزيد تعرفوا على ثاني أكبر السرطانات فتكا بالسيدات في أستراليا بعد سرطان الرئة





أوضح د. زياد أن سرطان البروستات متفرد عن الأنواع الأخرى عن السرطانات، حيث يعتمد سرطان البروستات على الدهون لإنتاج الطاقة، بينما معظم الأنواع الأخرى تعتمد على الغلوكوز، ومع ذلك من الممكن أن تستخدم الأدوية التي سيجدها البحث في علاج أنواع أخرى من السرطانات.





ويقول د. زياد إن سرطان البروستات هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين الرجال في أستراليا، حيث تسجل أستراليا أكثر من 20 ألف حالة لسرطان البروستات سنوياً، كما تسجل أكثر من 3000 حالة وفاة نتيجة الإصابة بسرطان البروستات.





حوالي 10 رجال يموتون يومياً بسبب سرطان البروستات في أستراليا الدكتور زياد نصار





ينصح د. زياد باتباع نظام صحي للوقاية من السرطان، من خلال الأكل الصحي المليء بالفواكه والخضروات والفيتامينات، وأشار الى أن السمنة المفرطة ممكن أن تزيد من حدة السرطان.





وكما أشار الى ضرورة الكشف المبكر عن سرطان البروستات مما يزيد بشكل كبير من فرصة الشفاء، حيث يصيب هذا المرض كبار السن بشكل أساسي، لكن هو مرض وراثي أيضاً، لذا يجب الانتباه في حال كان هناك إصابات سابقة في العائلة.





وأوضح د. زياد الى أن الفحص يتم عن طريق فحص الدم، وهو سريع وسهل.





" إذا تم الكشف المبكر عن مرض سرطان البروستات فنسبة الشفاء عالية جداً"



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع الدكتور زياد نصار في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



