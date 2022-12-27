ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة "القرن" الثلجية إلى نحو 50 قتيلا في الولايات المتحدة

النقاط الرئيسية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن العواصف الثلجية إلى نحو 47 شخصا

عدم تمكن أجهزة الطوارئ إلى الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الأحوال الجوية

السلطات الكندية تصدر تحذيرا بسبب الطقس وسط انقطاع الكهرباء عن مقاطعتي أونتاريو وكيبيك

أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة الى تعريض حياة ملايين الأميريين يوم عيد الميلاد للخطر مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، حيث تم إحصاء نحو 47 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف.



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وتكشفت أزمة متفاقمة في بوفالو في غرب نيويورك التي جعلتها عاصفة ثلجية محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.





وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول وهي من مواليد بوفالو إن الأمر أشبه "بالذهاب الى منطقة حرب، ومشهد السيارات على جانبي الطرق صادم"، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة خاصة مع انقطاع الكهرباء.





وأضافت هوشول للصحافيين مساء الأحد إن السكان ما زالوا يواجهون "وضعا خطيرا للغاية يهدد حياتهم"، وحذرت الجميع بضرورة ملازمة منازلهم.





وتابعت هوشول إن العاصفة الشتوية التي أودت بحياة 25 شخصًا على الأقل في غرب نيويورك بما حملته من ثلوج ورياح ودرجات حرارة متجمدة لم تنته بعد.



حاكمة نيويورك كاثي هوشول Credit: Anthony Behar / POOL/EPA وقالت كاثي هوشول للصحافيين "بالتأكيد إنها عاصفة القرن"، مضيفة أن "من السابق لأوانه القول إنها على وشك أن تنتهي"، مع توقع تساقط مزيد من الثلوج الإثنين بعد أن زادت سماكتها في بعض المناطق عن ثلاثة أقدام ( متر واحد) خلال الليل.





واستيقظ أكثر من 200 ألف شخص في ولايات شرقية عدة دون كهرباء صباح عيد الميلاد، ما اضطرهم لإلغاء خططهم للاحتفال، على الرغم من أن العاصفة التي استمرت خمسة أيام أظهرت علامات تراجع.





وانخفضت درجات الحرارة في 48 ولاية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألغيت آلاف الرحلات الجوية كما أجبر السكان على البقاء في منازلهم المغطاة بالثلوج.





وتم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو و12 على الأقل في ولاية نيويورك، وحذر مسؤولون من أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.





واعتبر مسؤولون الوضع في منطقة بوفالو بأنه خطير وغير مسبوق، خاصة مع اكتشاف جثث داخل سيارات وتحت أكوام الثلوج بينما يكافح رجال الإنقاذ للبحث عن أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة.



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وسيبقى مطار المدينة الدولي مغلقا حتى الثلاثاء. ودفعت هذه الظروف الخطيرة حاكمة نيويورك كاثي هوشول إلى استدعاء 200 عنصر من الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ.





واستبعد مسؤول كبير استعادة سكان بوفالو للكهرباء قبل الثلاثاء بسبب تجمد المحطات الكهربائية، مشيرا الى أن إحدى المحطات الفرعية مدفونة تحت 18 قدما من الثلج.





وأدت العاصفة الأعنف منذ عقود لإلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية الأحد، بعد إلغاء حوالي 3500 رحلة جوية السبت ونحو ستة آلاف رحلة الجمعة، وفق موقع التتبّع المتخصص "فلايت أوير".



epa10378888 Wyoming County EMTs respond to a call as the city of Buffalo continues to deal with the effects of a massive winter storm, which affected large portions of the United States, continues in Buffalo, New York, USA, 26 December 2022. Much of the United States experienced some sort of winter weather this week as result of the large storm which was generated by a bomb cyclone, the meteorological phenomenon when the atmospheric pressure quickly drops in a strong storm. EPA/JOSH THERMIDOR Source: EPA / JOSH THERMIDOR/EPA وقال وزير النقل بيت بوتيدجيج السبت عبر تويتر "تجاوزنا الاضطرابات الأكثر شدّة مع تعافي عمليات الخطوط الجوية والمطارات تدريجياً".





لكن ظلّ مسافرون عالقين أو متأخرين في المطارات بما في ذلك في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ومينيابوليس ونيويورك.





وأدى الجليد على الطريق إلى الإغلاق المؤقت لبعض الطرق الأكثر ازدحامًا من بينها الطريق السريع رقم 70 الذي يعبر البلاد.





وتم تحذير السائقين من استعمال الطرق في فترة هي الأكثر ازدحامًا عادة بسبب الأعياد.



سوء الأحوال الجوية يتسبب بصعوبة وصول فرق الانقاذ إلى المناطق المتضررة وفوضى كبيرة على الطرق السريعة Credit: OHIO HIGHWAY PATROL HANDOUT/EPA كما أثّر الطقس على شبكات الكهرباء، وحضّ العديد من مزودي الطاقة الزبائن على تقليل الاستخدام للحدّ من انقطاع التيار في أماكن مثل كارولاينا الشمالية وتينيسي.





بدورها، أصدرت السلطات الكندية تحذيرات شديدة من الطقس. وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وألغي العديد من الرحلات الجوية في المدن الكبرى وتم تعليق خدمة النقل بالقطارات بين تورنتو وأوتاوا.



