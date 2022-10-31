طوني بورك يؤكد:" حكومتنا اتخذت قرار إعادة العائلات من سورية بعد تفكير ملي"

النقاط الرئيسية: قال الوزير الفيدرالي إنه من المهم أن نتذكر أن أولئك الذين يتم إعادتهم أستراليين

رحبت المنظمات غير الحكومية بعمليات الإعادة لكنها قالت إنه لا يزال هناك أكثر من 30 طفلاً أسترالياً في المخيمات السورية

أعربت النساء الأربع العائدات عن امتنانهن واعتذارهن عن المشاكل التي تسببت فيها صلاتهن بالدولة الإسلامية

شدد الوزير توني بيرك على أن قرار الحكومة بإعادة العائلات الأسترالية التي لها صلات بالدولة الإسلامية المعلنة من جانب واحد لم يتم التعامل معه باستخفاف.





وصلت أربع سيدات أستراليات من مخيم روج في سوريا، بالإضافة إلى 13 طفلاً، إلى سيدني يوم السبت، بعد عملية سرية.





ودافع السيد بيرك عن قرار إعادة العائلات إلى الوطن، على الرغم من الصلات بالدولة الإسلامية.





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"اتخذت الحكومة هذه القرارات بعد أن تم أخذ النصيحة من الأمن القومي، وعلينا أن نتذكر أن الأفراد الذين نتحدث عنهم هنا هم أستراليون".





"كل هذه القرارات، لم تؤخذ على محمل الجد".



أكدت حكومة ألبانيزي في وقت سابق من هذا الشهر وجود خطة إنقاذ لـ 16 امرأة و42 طفلاً من عائلات داعش.





لم يوافق زعيم المواطنين ديفيد ليتلبراود على القرار، قائلاً إنه يجب الحفاظ على سلامة الأستراليين.





"في بعض الأحيان يتعين على الحكومات أن تتخذ قرارات صعبة، وعليها أن تفعل ذلك من أجل الصالح العام وليس الفرد".





"آمل فقط أن تتم ترجمة ذلك إلى الشعب الأسترالي، وأن يشعروا بالراحة، وأن هؤلاء الأشخاص الذين قد عادوا لا يشكلوننا أي خطر في المستقبل".





وقال السيد بيرك إنه تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.





"نحن بحاجة إلى أن نتذكر أن الكثير من الأشخاص الذين نتحدث عنهم هنا هم أطفال"





"بعض النساء اللواتي نتحدث عنهن تعرضن للخداع".



وُلد معظم الأطفال في سوريا، مما يعني أنهم سيرون أستراليا للمرة الأولى.





وكما أعادت ألمانيا وفرنسا والدنمارك مواطنيها من سوريا.





وعبر زعيم المعارضة بيتر داتون بأن عمليات الإعادة ليست في المصلحة الوطنية، قائلاً إن وصولهم قد يزيد من خطر الإرهاب في المستقبل في أستراليا.





ترحب المنظمات غير الحكومية بالعودة إلى الوطن، وحثت الحكومة على إعادة من تبقى منهم، وأشادت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المجتمعية الدينية، الأحد في بيان مشترك الحكومة الأسترالية بإعادة النساء والأطفال إلى الوطن من شمال شرق سوريا.





لكنهم قالوا إن أكثر من 30 طفلاً أسترالياً ما زالوا عالقين في مخيمات شمال شرق سوريا.





"نحث الحكومة على إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، لن نرتاح حتى تتم إعادة كل طفل أسترالي إلى وطنه".





وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي للتنمية الدولية، مارك بورسيل، إنه من الجيد إعادة الأطفال إلى الوطن.



Four Australian women, who have been in the Roj camp in Syria since the fall of the terrorist group, as well as 13 children, arrived in Sydney on Saturday, following a secret operation. Source: AAP / SAVE THE CHILDREN/PR IMAGE "لا ينبغي أن نكون في موقف يُعاقب فيه الأطفال الأستراليون على قرارات والديهم ويُمنعون من الوصول إلى أستراليا".





وقال مستشار حقوق اللاجئين في أستراليا، الدكتور غراهام ثوم، إن الشابات والأطفال في أمس الحاجة إلى الدعم.





"لقد عاش هؤلاء الأطفال الأستراليون وأمهاتهم في ظروف مروعة حقاً ويعانون بشدة، بعد أن انفصلوا عن عائلاتهم في أستراليا لسنوات، ويمكن لأي شخص متهم بأي جريمة أن يواجه النظام القضائي في أستراليا وفقاً لجميع حقوقنا في محاكمة عادلة، حيث تتمتع السلطات الأسترالية بخبرة كبيرة في التعامل مع جهود إعادة الاستيعاب المعقدة هذه، ونحن على ثقة من أنه سيتم التعامل معها بنجاح وبحساسية".







وأضاف رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية (AFIC) الدكتور راتب جنيد أن منظمته "مستعدين لتقديم دعمنا لمساعدتهم على الاستقرار بشكل جيد في المجتمع الأسترالي".





ووسط مخاوف، زوجات مقاتلي داعش 'على استعداد لفعل كل ما يُطلب منهم'





لكن أنباء الترحيل لم تكن موضع ترحيب في كل مكان، حيث قال عمدة إحدى أكثر المناطق متعددة الثقافات في سيدني يوم السبت إن الناس في المجتمع قلقون.





قال فرانك كاربوني، عمدة مجلس مدينة فيرفيلد: "المجتمع يؤيد دائماً إعادة اللاجئين، نريد مساعدة النساء والأطفال، نريد مساعدة الناس على التمتع بحياة أفضل، لكن ما يقوله المجتمع هو إننا نريد دعم أولئك الذين يريدون أن يكونوا جزءاً منا، وليس أولئك الذين يريدون الرحيل، ويديرون ظهورهم لنا ويقاتلوننا".





وأضاف أن هناك مخاوف أيضاً بشأن اللاجئين في سيدني الذين ربما تأثروا بشكل مباشر بالحرب في المنطقة.





"الكثير من أفراد مجتمعنا هم من اللاجئين، وقد تعرضوا للاضطهاد وهربوا من داعش، لذلك أعتقد أن هذا يصدمهم ويجلب الكثير من الذكريات السيئة".



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أعربت النساء الأربع العائدات، اللائي سافرن إلى البلاد مع شركاء كانوا أعضاء في الجماعات المتشددة، يوم السبت عن امتنانهن واعتذارهن عن المشاكل التي تسببت فيها صلاتهن بالدولة الإسلامية.





"نشعر بامتنان عميق لعودتنا إلى الوطن في أستراليا مع أطفالنا، نريد أن نعرب عن أسفنا للمشاكل والأذى الذي تسببنا فيه، وخاصة لعائلاتنا، نحن على استعداد للقيام بكل ما تطلبه السلطات الحكومية منا لضمان سلامة عائلاتنا والمجتمع الأسترالي".





قد تواجه الأمهات، اللواتي كن شركاء في تنظيم الدولة الإسلامية، ضوابط مستمرة.





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