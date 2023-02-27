مزيد من الناس يطلبون الدعم مع ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة. هل تمر أستراليا بـ"أزمة فقر"؟

النقاط الرئيسية:
- خدمات الدعم تعاني من ارتفاع في الطلب بسبب زيادة ضغوط تكلفة المعيشة على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض بشدة
- الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يجب أن يُنظر إليهم على أنهم خبراء في ضغوط تكلفة المعيشة
- يقول الحقوقيون إنه يجب أن يكون هناك تعريف محدد لخط الفقر للمساعدة في تنسيق الاستجابات والسياسات
يدعو المدافعون عن الرعاية الاجتماعية البرلمانيين الفيدراليين إلى تغيير «الخيار السياسي» الذي يبقي الناس في فقر من خلال رفع معدل مدفوعات دعم الدخل.
علمت لجنة برلمانية تدرس طبيعة و بأن خدمات الدعم تعاني من ارتفاع في الطلب على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض بشدة.
تقول كلاروين ليتل، المدير الوطني لـUnitingCare Australia إن هناك زيادة بنسبة 50 في المائة في الطلب، بما في ذلك خدمات الدعم للصحة العقلية والإدمان.
وقالت إن «الطلب يتصاعد الآن».
«أزمة تكلفة المعيشة التي نواجهها حاليًا هي أزمة فقر ولن تنتهي في أي وقت قريب».
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كريستين أوكونيل، مسؤولة الأبحاث في مركز مكافحة الفقر، شعرت بتأثر شديد عندما كانت تروي قصص الأشخاص الذين دعمتهم المنظمة.
وقالت: «الفقر خيار سياسي».
قالت السيدة أوكونيل إن هناك حلًا معروفًا لإصلاح الأزمة، وقد ثبت ذلك خلال الوباء عندما تم انتشال آلاف الأستراليين من براثن الفقر بعد أن ضاعفت الحكومة معدل دعم الدخل.
وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية (ACOSS) كاساندرا غولدي إنه من غير المعقول توقع أن توفر خدمات الخطوط الأمامية دخلاً كافياً لملايين الأشخاص في حين أن نظام دعم الدخل مصمم للقيام بذلك.
وقالت إن الأشخاص الذين يحيون حياة الفقر يحتاجون إلى فرصة لتقديم المشورة كأعضاء في اللجنة الاستشارية الحكومية.
وقالت: «ظاهريا نحن بلد غني جدًا لذلك نسمع عن تكلفة المعيشة أحيانًا في سياق ارتفاع ثمن كوب القهوة».
قالت الدكتورة غولدي إن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يجب أن يُنظر إليهم على أنهم خبراء في ضغوط تكلفة المعيشة ويجب أن يكونوا جزءا من عملية صنع القرار.
يقول الحقوقيون إنه يجب أن يكون هناك تعريف محدد لخط الفقر للمساعدة في تنسيق الاستجابات والسياسات لانتشال الناس من الحرمان.
اقترح بيتر ديفيدسون، المستشار الرئيسي لـ ACOSS، تعريف الفقر على أنه دخل غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة الأساسية التي يُنظر إليها اجتماعيًا على أنها ضروريات.
وقال: «إذا كنت لا تستطيع تحمل ما يعتبره معظم الناس من الضروريات - مثل منزل لائق وآمن - لأن دخلك منخفض للغاية، فأنت في حالة فقر».
وقالت رئيسة اللجنة وعضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر جانيت رايس إن معدل دعم الدخل يجب أن يكون ، من 48 دولارًا حاليًا.
وقالت للصحافيين: «من الملح للغاية أن تتصرف الحكومة بعمق لفعل شيء حيال مستويات الفقر المذهلة التي يواجهها الكثير من الناس في أستراليا حاليًا».
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