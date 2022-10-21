دراسة جديدة تكشف عن معاناة 1 من كل 6 أطفال أستراليين من الفقر وتناشد الحكومة بخفض النسبة إلى النصف بحلول 2030

النقاط الرئيسية 1 من كل 6 أطفال في أستراليا يعيش في حالة من الفقر

هيئات خيرية تدعو إلى تعهد الحكومة بخفض النسبة الى النصف

يؤثر الفقر على عدد كبير جدًا من الأطفال والأسر الأسترالية مما يؤدي إلى تقليص حظوظهم الحياتية الآن وفي المستقبل.





هذا ما ذكره تقرير جديد وضعه مجلس الخدمات الاجتماعية الأسترالي هذا العام، وتزامن نشره مع أسبوع مكافحة الفقر 2022 والذي يصادف هذا الأسبوع.





وأكد البحث الجديد أنه ليس من الصواب أن ينشأ واحد من كل 6 أطفال أستراليين في فقر. وذكر التقرير أن 1 من كل 6 أطفال في أستراليا أو (16.6٪ من الأطفال أو 761،000) ينمو في حالة من الفقر، وهذا لا يزال أعلى من معدل البالغين الذي يبلغ (12.7٪).



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أدت زيادة مدفوعات دعم الدخل المقدمة في الأشهر الأولى من الوباء إلى انخفاض كبير في معدلات الفقر بين البالغين والأطفال (تم تخفيض معدلات فقر الأطفال إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا) ، لكن المكاسب لم تدم طويلاً.





ويقول التقرير إن عدم وجود ما يكفي من المال لتغطية الضروريات يقيد الحياة اليومية ويسحق الأمل في المستقبل.





وتقول هيئة أسبوع مناهضة الفقر Anti-Poverty Week "دعونا نتأكد من أن جميع الأطفال والأسر الأسترالية يمكنهم تغطية الأساسيات والحصول على سقف آمن فوق رؤوسهم. وأن الأطفال يمكنهم أن يزدهروا ويتمتعوا بصحة جيدة عندما يكون لديهم ما يحتاجون إليه للنمو بشكل جيد.





ودعت الهيئة جميع البرلمانيين إلى الالتزام بخفض فقر الأطفال إلى النصف بحلول عام 2030.





وقالت إن "هذا يعني أنه يمكننا الوفاء بالتزاماتنا الدولية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والأهداف العالمية للأمم المتحدة (أهداف التنمية المستدامة)".





وقالت الهيئة أن الحكومة النيوزيلندية سنّت قوانين بهذا الخصوص عام 2018 وحققت تقدما كبيرا بخفض عدد الأطفال الذين يعيشون بحالة من الفقر.



وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الناشط الاجتماعي ورئيس منظمة هوست انترناشيول السيد جوزيف يوحنا الذي حضر فعاليات ضمن أسبوع "مناهضة الفقر" إن الفقر لا يعني نقص الأكل والمأوى وإنما يشمل نقص الخدمات الطبية والتعليم وعدم الحصول على الحقوق الأساسية".



مقارنة مع غيرنا من دول العالم نبقى محظوظون في أستراليا

وفيما ذكر السيد جوزيف يوحنا أن "ربع سكان العالم يواجهون حالات من الفقر، وأن الكثيرين يعيشون على دولارين في اليوم" قال إن سكان أستراليا محظوظون مقارنة مع غيرهم من سكان العالم.





وشدد السيد يوحنا على أهمية الوصول إلى المعلومات حول الخدمات المتوفرة التي تدعم الانسان في وقت الصعوبات لكي يتمكن من الخروج من دائرة الفقر والانطلاق إلى تحقيق ذاته بشكل مستقل بعد ذلك.



أمثلة عن الفقر

وتذكر ه يئة مناهضة الفقر على موقعها الالكتروني إنها سمعت قصصًا مروعة عن أمهات يتظاهرن أنهن تناولن العشاء أثناء الطهي بينما في الواقع ، لم يكن هناك ما يكفي من الطعام لإطعام جميع أفراد الأسرة.





وهناك أمهات أجبرن على التخلي عن أدوية مهمة ولم يكن قادرات على صيانة أو إصلاح سيارتهن. وتقول الهيئة إن كل ذلك له تأثير مضاعف على تقييد خياراتهن بالحصول على عمل.





وتضيف الهيئة: لقد سمعنا أيضًا عن أطفال يطلبون من أشقائهم الصغار شرب كميات أقل من الحليب ولا يخبرون والديهم عن أنشطة ورحلات ما بعد المدرسة لأنهم يعرفون أن الأسرة لا تستطيع تحمل تكاليفها.



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وتقول هيئة "أسبوع مكافحة الفقر" إن الدخل الإضافي المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض التي عانت خلال عام 2020 قد احدث فرقًا حقيقيا. فلقد اصبح لديهم ما يكفي لتغطية الأساسيات مثل الطعام الصحي والملابس الدافئة في الشتاء وأنشطة ما بعد المدرسة مثل الرياضة والموسيقى. الأهم من ذلك أنه خفف الضغط على الآباء والأطفال.



ودعت الى اتخاذ خطوات عاجلة مثل:

زيادة مدفوعات JobSeeker والمدفوعات ذات الصلة حتى يتمكن الجميع من تحمل تكاليف الأساسيات بما في ذلك الإيجار والطعام والأدوية والتعليم.

بناء المزيد من المساكن الاجتماعية وزيادة مساعدة الكومنولث على الإيجار حتى يكون لكل فرد مكان آمن يمكن اعتباره منزلا.

مراجعة مدفوعات الأسرة ودعم الطفل للتأكد من أنها تحد من فقر الأطفال، وإعادة تقديم مدفوعات الأبوة والأمومة للوالدين العازبين حتى يبلغ الطفل الأصغر سن 16 وليس 8.

ضمان ميزة دعم الدخل والإسكان في الخطة الوطنية النهائية القادمة لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال 2022-32.

يمكن أن تؤثر الصعوبات المالية على أي شخص في أي وقت

وتقول مؤسسة Salvation Army إن المشاكل المالية يمكنها ان تؤثر على أي شخص.





وتقول " إذا كان الدين يربكك ، فلا يمكنك دفع فواتيرك أو أن الظروف غير المتوقعة سببت لك مشاكل مالية ، فأنت لست وحدك. المساعدة والأمل متاحان".





وتضيف على موقعها الالكتروني "لا يتطلب الأمر الكثير حتى ترتفع الضغوط المالية. ربما يرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة البقالة، أو الحاجة إلى دواء جديد ، أو عدم تسديد بعض مدفوعات الديون. أو قد تكون كارثة طبيعية أو فقدان وظيفة أو إصابة أو انهيار عائلي."





" يمكن أن تؤثر الصعوبات المالية على أي شخص في أي وقت. قد لا تكون مستعدًا للتعامل مع ذلك.





إذا كنت تعاني من أزمة مالية ، فيمكننا مساعدتك في حلها من خلال توفير الطعام أو القسائم للفواتير. وإذا كنت بحاجة إلى دعم للسيطرة على أموالك أو تقليل ديونك أو إعداد خطة ادخار ، فإن خدمات الدعم المالي والمستشارين لدينا هنا من أجلك.





إذا كنت تعاني من الفقر أو تشعر بأنك تقترب منه ، فلا تنتظر التصرف. ليس من السابق لأوانه أو فات الأوان أبدًا الاتصال بجيش الخلاص للحصول على الدعم.



استمعوا إلى اللقاء مع السيد جوزيف يوحنا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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