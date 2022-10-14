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أخطر فيضانات تضرب ولاية فيكتوريا منذ 2011: شهادات حية من مناطق ملبورن المغمورة بالمياه

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VIC FLOODS

انقاذ أشخاص جراء فيضان نهر Maribyrnong في ملبورن اليوم 14 تشرين الأول أوكتوبر 2022 Source: AAP / ERIK ANDERSON/AAPIMAGE

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نشر في: 14/10/2022 5:59pm, آخر تحديث: 14/10/2022 6:14pm
By Iman Riman
تقديم: Iman Riman, Hana Yassin
المصدر: SBS

أمطار غزيرة سقطت على مناطق في ولاية فيكتوريا وتسببت بفيضانات في مختلف أنحاء الولاية وأوامر بالإخلاء لآلاف السكان.

نشر في: 14/10/2022 5:59pm, آخر تحديث: 14/10/2022 6:14pm
By Iman Riman
تقديم: Iman Riman, Hana Yassin
المصدر: SBS
على الرغم من الامطار الغزيرة والفيضانات التي تجتاح مناطق متعددة في ولاية فيكتوريا، فإنه لم يتم بعد إعلان حالة الطوارئ.

وقال مفوض إدارة الطوارئ Andrew Crisp إن سلطات الولاية في أقصى مستوى من الاستعداد لأي حالة طارئة. وأضاف في مؤتمر صحافي شارك فيه مع رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال اندروز اليوم، إنه لم يتم اعلان حالة الطوارئ رسميا بعد.

وتستخدم حالة الطوارئ عادة لإعطاء الهيئات سلطات إضافية لإدارة الوضع، على سبيل المثال في حرائق الغابات، أو جائحة كوفيد، تسمح للسلطات بالاستيلاء على الممتلكات، واخذ خطوات أخرى تراها ضرورية لحماية المجتمع بشكل عام.

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وقال المفوض كريسب إن هذا ليس ضروريا الآن بسبب التعاون الذي يبديه الناس.

وبشكل عام فقد غمرت المياه 500 عقار لغاية الآن، وعزلت 500 عقار آخر، كما وانقطع التيار الكهربائي عن 4700 منزل في نواحي فيكتوريا. كما وارسل عناصر من الجيش ارسلوا الى مناطق شمال شرق فيكتوريا

وقد قامت السلطات لغاية الآن بأكثر من 200 عملية إنقاذ في فيكتوريا. وتستمر السلطات بالتحذير من خطر القيادة في مياه الفيضانات ودعت الى استخدام تطبيق VicTraffic app أو النظر إلى
موقع VicTraffic
الذي يدرج معلومات عن الطرق الآمنة وغير الآمنة.
VicTraffic.png
ودعت السلطات أيضا إلى التخطيط لرحلتهم بشكل دقيق، والاخذ بالحسبان ما اذا كان بالإمكان تأجيل الرحلة الى وقت آخر اكثر أمانا.

وقالت خدمات الطوارئ SES إن حوالي 100 منزل تأثرت بشكل من الاشكال بسبب فيضان نهر (ماري بيرنونغ) في ضواحي ماربنونغ واسكوت فايل وكيلور.
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ومن المتوقع أيضا ان يعلو منسوب مياه نهر Werribee بعد ظهر اليوم، مما يهدد 70 منزلا ومركز التسوق في الشارع الرئيسي.

كما ومن المتوقع ان تحصل فيضانات كبرى من نهر يارا في حدود منطقة هايدلبرغ في الشمال الشرقي لمدينة ملبورن،،، بما في ذلك ملاعب الرياضة والحدائق وممرات المشي.

وفي ضاحية شيبرتون من المتوقع فيضان نهر Goulburn River في عطلة نهاية الأسبوع أيضا.

وقد أدى ارتفاع منسوب مياه هذا النهر الى التأثير على حوالي 300 عقار في ناحية سيمور. وقالت السلطات إن مستويات الفيضانات في هذه المنطقة ستفوق المستويات التي وصلت اليها في عام 1974.

إستمعوا إلى لقاءات مع الدكتور روبرت كلدواي من منطقة بوني دوون، والسيد سرمد الأسدي من منطقة شيبرتون والسيد مصطفى الراوي من منطقة بنديغو.

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