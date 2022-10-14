كم سترتفع أسعار الكهرباء العام المقبل وما مصير التضخم في أستراليا؟

النقاط الرئيسية أعرب وزير الخزانة عن مخاوفه من استمرار التضخم لفترة أطول مع ارتفاع أسعار الطاقة

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس شركة الطاقة Alinta Energy من أن أسعار الكهرباء قد ترتفع بأكثر من 35% العام المقبل

كان حزب العمال قد وعد بتخفيض فواتير الكهرباء بمقدار 275 دولار بحلول عام 2025

قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه "قلق للغاية" بشأن تصاعد أسعار الطاقة وتوقع أن تصبح السبب الأساسي للتضخم في الأشهر المقبلة.





وقال "أعتقد أن أحد أسباب استمرار التضخم لفترة أطول هو التوقعات بارتفاع أسعار الكهرباء مما يفاقم المشكلة لفترة أطول".





يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس شركة الطاقة Alinta Energy من أن أسعار الكهرباء قد ترتفع بأكثر من 35% العام المقبل.



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وقال الدكتور تشالمرز لراديو ABC إن قطاع الطاقة يواجه عاصفة شديدة.





وأضاف: "لديك أزمة طاقة عالمية، وطقس هائج وتكاليف ناجمة عن عقد من الرفض والتأخير والغموض بشأن السياسات التي أدت لذلك".





وكان حزب العمال قد وعد بتخفيض فواتير الكهرباء بمقدار 275 دولار بحلول عام 2025 في الفترة التي سبقت الانتخابات.





وقال الدكتور تشالمرز إن الاقتصاد العالمي يواجه ثالث انكماش اقتصادي كبير خلال العقد ونصف العقد الماضيين.





ومع ذلك، أعرب عن ثقته في أن الاقتصاد الأسترالي سوف ينجو.



وقال "أنا متفائل بشأن اقتصادنا ولكن علينا أولا أن نتعامل مع التحديات العالمية".





وأعلن تشالمرز، الذي سيقدم ميزانيته الأولى في غضون أسبوعين، إنه سيكون صريحاً مع الأستراليين بشأن التحديات التي تواجه المالية الحكومية.





وقال: "جزء من ذلك هو معاملة الناس مثل البالغين، وليس التحدث إليهم باستخفاف".





"أعتقد أن هذا يعني مصارحة الناس بشأن التحديات التي نواجهها في العمل الحكومي والميزانية والاقتصاد".



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