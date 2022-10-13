ارتفاع صاروخي في أسعار الكهرباء: كم بلغت فواتير الأستراليين؟

ارتفعت فواتير الكهرباء بمقدار 300 دولار كمعدل وسطي منذ نسيان/أبريل، وأرجعت هيئة حماية المستهلكين ارتفاع التكاليف لعدة أسباب.

บิลค่าไฟฟ้า

ارتفعت فواتير الكهرباء بمقدار 300 دولار كمعدل وسطي منذ نسيان/أبريل. Source: Getty / Getty Images

قالت رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية إن هذا يمثل زيادة بنسبة 25% بالنسبة للعائلات الأسترالية.

أما بالنسبة للشركات الصغيرة، فقد قالت جينا كاس جوتليب، رئيسة لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، أمام لجنة برلمانية، إن الزيادة كانت أقرب إلى 1,500 دولار.
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ورداً على سؤال حول التلاعب في الأسعار في قطاع الطاقة خلال جلسة استماع للجنة الاقتصادية، قالت كاس غوتليب إن هناك عدة عوامل تؤدي لارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشارت إلى الحرب في أوكرانيا، وانقطاع المولدات غير المبرر، وكذلك الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على مناجم الفحم والمولدات التي تعمل بالفحم كعوامل تسبب في ارتفاع الأسعار.

وقالت كاس غوتليب إن الزيادات الحادة في الأسعار يمكن تفسيرها وهي ليست بالضرورة مؤشراً على خرق لقوانين المنافسة.

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نشر في: 13/10/2022 12:06pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP