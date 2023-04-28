محاولات يائسة للعثور على أسترالي اختفى عل متن رحلة بحرية من بريزبان إلى هاواي

يواصل خفر السواحل الأمريكي بحثهم عن رجل أسترالي سقط من سفينة سياحية متجهة إلى هاواي مع تلاشي الآمال في فرص بقائه على قيد الحياة.

OVATION OF THE SEAS CRUIS SHIP

A supplied artist's impression obtained Wednesday, April 15, 2015 of cruise ship Ovation of the Seas, which is being built by Royal Caribbean in Germany. The ship will be the biggest cruise ship to visit Australia when it sails into Sydney from late 2016. (AAP Image/ Supplied) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: Supplied / SUPPLIED/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • يواصل خفر السواحل الأمريكي يواصل بحثه عن رجل أسترالي سقط من سفينة سياحية متجهة إلى هاواي
  • يأتي ذلك مع تلاشي الآمال في فرص بقائه على قيد الحياة
  • سقط الرجل من السفينة السياحية ليلة الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد أسبوعين تقريباً من مغادرتها بريزبان متجهة إلى جزر هاواي
سقط الرجل من على متن السفينة السياحية ليلة الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد أسبوعين تقريباً من مغادرتها بريزبان متجهة إلى جزر هاواي.

وقع الحادث في المحيط الهادئ على بعد 800 كيلومتر جنوب كايلو كونا على الساحل الغربي لجزيرة أواهو.
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وألقى طاقم السفينة السياحية ستة أطواق نجاة فيما بقيت السفينة في المنطقة لمدة ساعتين قبل أن تواصل رحلتها، وتولى خفر السواحل البحث صباح الأربعاء.

وتم تعليق البحث ليلاً لكن سيتم استئنافه صباح يوم الخميس أو الجمعة بتوقيت استراليا.
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نشر في: 28/04/2023 11:47am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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