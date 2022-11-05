الجالية اللبنانية في سيدني تُفجع من جديد بحادثة غرق أحد شبابها بالفيضانات والبحث جارٍ للعثور على الشاب الآخر

النقاط الرئيسية تم التعرف على جثة الشاب غصن غصن الذي كان مفقوداً منذ يوم الاثنين الماضي في مياه الفيضانات التي تشهدها ولاية نيو ساوث ويلز

لاتزال خدمات الطوارئ والشرطة تبحث عن الشاب المفقود الآخر وهو من الجالية اللبنانية أيضا ويدعى بوب سشاهين وكان جالساً بجانب الشاب الراحل غصن غصن في المقعدين الخلفيين من السيارة التي جرفتها مياه الفيضانات

يشارك حوالي 40 شاباً وشابة من الجالية في سيدني في عمليات البحث الجارية مع شرطة الولاية للعثور على بوب شاهين

ولاتزال خدمات الطوارئ والشرطة تبحث عن الشاب المفقود الآخر وهو من الجالية اللبنانية أيضا ويدعى بوب سشاهين وكان جالساً بجانب الشاب الراحل غصن غصن في المقعدين الخلفيين من السيارة التي جرفتها مياه الفيضانات في بحيرة Tablelands بجنوب ولاية نيو ساوث ويلز.



LISTEN TO صاحب مطعم في منطقة الفيضان: "قد يغرق محلي لكن المهم أن نبقى نحن سالمين" SBS Arabic24 22/03/2021 05:20 Play

وذكرت مصادر من الجالية اللبنانية في سيدني انه تم التعرف على جثة الشاب غصن غصن الذي كان مفقوداً منذ يوم الاثنين الماضي في مياه الفيضانات التي تشهدها ولاية نيو ساوث ويلز.





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وقال شهود عيان من الجالية اللبنانية في سيدني لإذاعة أس بي أس عربي24 إن السائق والرجل الذي كان جالسا بجنبه تمكنا سويةً من انقاذ أنفسهما وسبحا إلى بر الأمان؛ ومع ذلك، جرفت مياه الفيضانات السيارة والرجلان الآخران في اتجاه مجرى النهر.





ويشارك حوالي 40 شاباً وشابة من الجالية في سيدني في عمليات البحث الجارية مع شرطة الولاية للعثور على بوب شاهين.





ومن الجدير بالذكر ان الرحل غصن غصن والشخص المفقود بوب شاهين هما شابان وأبوان حديثان.





وكان الشباب الأربعة يستقلون سيارة وفي طريقهم إلى مزرعة وفوجئوا بأن الطريق قد غمرته المياه. جرفت المياه المركبة إلى جسر Prestons Creek، على بعد 50 كم شرق منطقة Boorowa.





وفي خلال أسبوع فُجعت الجالية اللبنانية في سيدني بحادثة أخرى وهي وفاة شابة تبلغ من العمر 23 سنة وتدعى غريس راشد في حادث تدافع في عاصمة كوريا الجنوبية سيول اثناء احتفالات الهالاوين.





تتواصل الفيضانات في معظم أنحاء نيو ساوث ويلز الداخلية وشمال فيكتوريا.





اعتبارًا من الساعة 2.30 مساءً يوم الجمعة ، يوجد في نيو ساوث ويلز 102 تحذير حالي. يتضمن ذلك 22 تحذيرًا للطوارئ بسبب الفيضانات.





أنقذت هيئة الطوارئ عشرة أشخاص من مياه الفيضانات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



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كما زار دومينيك بيروتيه رئيس حكومة الولاية منطقة فوربس المتضررة من الفيضانات يوم الجمعة حيث من المتوقع أن يتجاوز نهر Lachlan في المساء حاجز 10.8 مترًا، وهي علامة لم يتم تسجيلها منذ عام 1952.





يأتي ذلك في الوقت الذي طُلب فيه من حوالي 1000 شخص المغادرة إلى مناطق آمنة بسبب مخاطر الفيضانات المتجددة.





قال بيروتيه "اتبع أوامر الإخلاء، حتى لو كنت لا ترى فيضانات من حولك".





"هذه هي أفضل طريقة للحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك."





وأعلن عن منحة تصل إلى 25000 دولار للمزارعين والمنتجين في 66 منطقة حكومية محلية متضررة إثر الفيضانات في فبراير/ مارس الماضي.





كما أعلن بيروتيه أنه سيتم نشر 50 فردًا من قوات الدفاع الأسترالية في فوربس، مع توفر حوالي 200 فرد لمساعدة المجتمعات التي غمرتها الفيضانات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.





هذا ووضح آشلي سوليفان مدير هيئة الطوارئ بالولاية (SES)، إن قوات الجيش الأسترالي تساعد في إتمام عمليات الإنقاذ ليلاً، وأن مزيدا من الدعم في طريقه إلى المجتمعات استعدادًا للفيضانات المقبلة.





وقال سوليفان "الأرض التي نقف عليها هنا ستغرق في وقت لاحق اليوم".





أما ستيف كوك وزيرة خدمات الطوارئ، فقد أشارت إلى أن السكان في بعض المجتمعات قد لا يرون ممتلكاتهم تتأثر بشكل مباشر، ولكن قد يتعرضون للعزل بسبب الفيضانات.





وقالت "نشهد الآن فيضانات متعددة، وموجات كثيرة في المناطق المغمورة بالفعل بسبب الأمطار السابقة".





وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تصل ذروة الفيضان على بعد حوالي 20 كيلومترا من منبع فوربس صباح الجمعة إلى البلدة بحلول المساء.





وفي إطار الاستعدادات، تم إنشاء سكن للطوارئ في مدرسة محلية بالمنطقة المتضررة.





تم إطلاع بيروتيه من قبل هيئة الطوارئ على تطورات الوضع في منطقة فوربس، حيث قدمت حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية المزيد من دعم الإغاثة في حالات الكوارث.





يمكن للمنتجين الأساسيين وغيرهم من الأشخاص المتضررين من الفيضانات التحقق من أهلية المنح والتقدم من خلال موقع هيئة المساعدة الريفية في نيو ساوث ويلز.





وفي المناطق المتأثرة بالفيضانات، تسبب نهر Murrumbidgee في حدوث فيضانات كبيرة وأوامر إخلاء في منطقة Wagga Wagga .





وصل ارتفاع منسوب النهر إلى 9.72 مترًا صباح يوم الجمعة ، فوق مستوى ديسمبر 2010 وفي طريقه إلى رقم قياسي في عام 1952 بحلول المساء.





من المتوقع أن تتفاقم الفيضانات الكبرى في منطقة Hay بحلول منتصف نوفمبر بينما من المتوقع حدوث فيضانات أخرى في Tumut وNarrandera.





في الغرب، تتدفق الفيضانات في نهر Baron Darling، مما تسبب في فيضانات في مناطق Mungindi، Mogil Mogil و منطقة Walgett.





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