هل تحبون الطعام الهندي: تعرفوا على أشهر وصفاته في سلسلة جديدة على SBS

في هذه السلسلة الجديدة المكونة من ستة أجزاء Luke Nguyen’s India ، يبحر لوك حول جنوب الهند ليكتشف المأكولات والأصوات والألوان في هذه المنطقة الآسرة. لذا ينغمس لوكا في التوابل والتقاليد القديمة والمواقع الفريدة في الهند، ويتعرف على الطهاة والطهاة المحليين والخبراء والشخصيات المحبوبة الذين يقدمونه إلى عالم المطبخ الهندي الرائع.





مع الخلفيات الجبلية الخلابة للبلدات الصغيرة والمدن المزدحمة والممرات المائية المقدسة، يغوص لوك بأسلوبه الفريد والمحترم في المجتمع الهندي المتنوع والملون، ويسافر عبر الولايات الجنوبية الثلاث في الهند ويزور 11 موقعاً مذهلاً، بدءاً من شوارع بنغالور الصاخبة ومدينة الميناء التاريخية الساحرة في فورت كوتشي، إلى الجنة الهادئة في منطقة كيرالا النائية. إلى جانب الوصفات التقليدية، يقوم لوك بطهي الأطباق التي تعد تتويجًا لتجربته الهندية وتراثه الفييتنامي.



في كل حلقة من حلقات برنامج Luke Nguyen's India، يحظى لوك بفرصةٍ لتجربة المأكولات المحلية للمنطقة التي يزورها، وتعلم تقنيات الطبخ الهندية الكلاسيكية، مثل استخدام فرن التندور لأول مرة، وتحضير برياني لحم ضأن الشهير في الهند، والاحتفال بأكبر حدث في التقويم الهندوسي، "ديوالي"، أثناء طهي بعض الأطباق الكلاسيكية لهذا الحدث.



Luke Nguyễn ở Jakarta – Indonesia Credit: Luke Nguyen قال لوك غوين أن زيارة الهند كانت دائماً على قائمة أمنياته. ونظراً لتشابهها مع مكونات جنوب شرق آسيا، فقد أثارت اهتمامه أكثر. وأضاف أن الهند غريبة تمامًا بالنسبة له، لذا فإن مشاركة الجميع معه في هذه الرحلة هو أمر مثير للغاية بالنسبة له على المستوى الشخصي. كما أن الهند جعلته يرغب في معرفة المزيد عنها نظراً لعمق ثقافتها وتاريخها ومأكولاتها الغريبة الحارة.





انضموا إلى لوك في هذه الرحلة الاستكشافية للجواهر المخفية للمطبخ والثقافة والمجتمع. أنها تشبه سيمفونية من النكهات والحواس تعرض قلب الهند وروحها، حيث يتشابك الاستكشاف وفن الطهي احتفالاً بكل ما تقدمه الهند.





لا تفوتوا متابعة هذه السلسلة ابتداءً من 5 تشرين الأول/ أكتوبر على SBS وSBS On Demand كما ستتوافر مع ترجمة عربية لمزيد من المتعة.



