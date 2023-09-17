تعرفوا على "جزيرة الآلهة" بالي وألذ أطباقها في هذه السلسلة الجديدة على SBS

في شهر سبتمبر من هذا العام، استعدوا لاكتشاف ثقافة بالي النابضة بالحياة والتقاليد الغنية والمأكولات الشهية حيث تأخذنا الشيف ومقدمة البرنامج الأسترالية والتي هي من أصل باليّ لورين كاميليري في رحلة طهي محيرة في تراثها عبر جزيرة الفردوس الاستوائية. يُعرض المسلسل المكون من عشرة أجزاء Paradise Kitchen Bali with Lauren Camilleri لأول مرة يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر على SBS Food وSBS On Demand.





غادرت لورين، التي شاركت في إنشاء مطعم Kyndالنباتي الشهير عالمياً في بالي، أستراليا عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً لإعادة التواصل مع تراث موطنها الأم في مهمة لإحداث فرق.



Source: SBS منذ افتتاح أول مقهى لها، Swich in Legian، اتبعت لورين شغفها لتغيير تصورات الناس عن الطعام النباتي وإظهار المذاق اللذيذ لهذه المأكولات. تجمع لورين شغفها الراسخ بالطعام والتواصل وإحداث تأثير إيجابي في السلسلة الجديدة Paradise Kitchen Bali.



وما يزيد من جمالية هذه السلسلة هو الخلفيات من المناظر الطبيعية الخصبة والخلابة، فتقدم مزيجاً آسراً من الاستكشاف والانغماس الثقافي وفن الطهي اللذيذ في جنة بالي الاستوائية.



Source: SBS تركز كل حلقة على عنصر معين، وتكشف عن وصفات قديمة وتقنيات مبتكرة، وإنتاج أطباق لذيذة مثل كاري ريندانج المملوء بالكاكايا، وكالاماري جوز الهند، والتوفو الحلو والحار، وخبز الموز المخمر اللذيذ. يتألق شغف لورين بالطعام وتراثها موطنها الأم بالي عندما تتعاون مع الطهاة المحليين لإعداد أطباق لذيذة تنقل المشاهدين إلى عالم تسود هذه المكونات.





تقول الشيف ومقدمة السلسلة لورين كاميليري: "أنا متحمسة جدًا لأن Paradise Kitchen Bali قد أبصر النور أخيراً. إنها فرصة فريدة لمشاركة شغفي بثقافة بالي ومأكولاتها. يمكن للمشاهدين الغوص عميقًا في قلب بالي، واكتشاف جوهره المليء بالعاطفة من خلال القصص والطعام والطقوس والأشخاص الذين يجعلون هذه المدينة استثنائية.



Source: SBS سيبث العرض الأول لبرنامج Paradise Kitchen Bali يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر على SBS Food في1 تمام الساعة 9:00 مساءً وعلى SBS On Demand مع ترجمة عربية 6في وقت سابق من ذلك اليوم.





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