لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش يستعد للعودة لبطولة أستراليا المفتوحة مع امكانية الغاء حظر دخوله للبلاد

النقاط الرئيسية لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش قد يعلب في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام المقبل

محامو دجوكوفيتش تقدموا بطلب رسمي لالغاء الحظر

تقارير عن أمكانية قيام وزير الهجرة بالغاء الحظر المفروض على اللاعب من دخول أستراليا

من المرجح أن يعود نجم التنس نوفاك دجوكوفيتش للعب في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل ((2023)) ، حيث تستعد الحكومة لإلغاء الحظر على منحده التأشيرة لدخول البلاد.





وكان المصنف الأول على العالم السابق يقضي حظرًا لمدة ثلاث سنوات يمنعه من دخول أستراليا بعد ترحيله لمحاولته دخول البلاد دون تطعيم ضد كوفيد 19.





وبحسب ما ورد من تقارير، سيمنح وزير الهجرة أندرو جايلز الصربي تأشيرة الدخول إلى أستراليا بعد طلب تقدم به محاموه.





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وتصدرت قضية دجوكوفيتش العناوين في بداية 2022 حين رُحِلَ من أستراليا وحُرِمَ من محاولة الفوز باللقب للمرة العاشرة في مسيرته على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لكورونا، مع منعه من دخول البلاد لثلاثة أعوام.



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وقد يكون هناك توجه من حكومة العمال لازالة الحظر بسبب اختلافها في الرأي مع الائتلاف الذي كان في السلطة عندما تم ترحيل الصربي من أستراليا.





وحصلت في الأشهر القليلة الماضية بعض المؤشرات التي تعزز إمكانية رفع الحظر عن دجوكوفيتش، لكن اللاعب قال الإثنين عقب فوزه بمباراته الأولى في بطولة "أيه تي بي" الختامية إن "لا شيء رسمياً حتى الآن".



Serbia's Novak Djokovic in Melbourne in February 2021 Source: AAP وأضاف من تورينو "نحن في حالة انتظار. إنهم (منظمو البطولة) يتواصلون مع الحكومة الأسترالية. هذا كل ما بإمكاني قوله".



