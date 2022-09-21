عاجل: نقل عشرات الأطفال إلى المستشفى بعد اصطدام شاحنة بحافلة مدرسية في ملبورن

النقاط الرئيسية كانت الحافلة تقل طلابًا من كلية لوريتو في مدرسة في منطقة بالارات.

نُقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى في حالة خطيرة.

يتم حث سائقي السيارات على اتخاذ طريق بديل، باستخدام طريق Halletts أو طريق Gisborne

أصيبت فتاة مراهقة وسائق بجروح خطيرة في تصادم بين حافلة مدرسية وشاحنة، وتدحرجت الحافلة أسفل جسر غربي ملبورن.





نُقلت الفتاة إلى المستشفى ونقل سائق الشاحنة في سيارة إسعاف على الطريق في وقت مبكر من صباح الأربعاء.





أكد مستشفى ملبورن الملكي وجود امرأة في الأربعينيات من عمرها، ورجل في الخمسينيات من عمره وفتاة في سن المراهقة جميعهم في حالة مستقرة.





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كانت الحافلة تقل طلابًا من كلية لوريتو في مدرسة في منطقة بالارات.





اصطدمت الشاحنة بالحافلة المدرسية، التي كانت تقل طلابًا من كلية لوريتو في بالارات، على الطريق السريع الغربي بالقرب من تقاطع كوندونز لين حوالي الساعة 3.15 صباحًا.





ونتيجة للاصطدام، تدحرجت الحافلة، التي تقل 27 طالبة وأربعة بالغين وسائق حافلة، على أحد الجسور.





نُقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى في حالة خطيرة.



The scene of a collision between a school bus and a truck in Bacchus Marsh, Greater Melbourne, Wednesday, September 21, 2022. A school girl and a driver have been seriously injured after a bus collided with a truck and rolled down an embankment west of Melbourne. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE وتم الفتاة مراهقة جواً إلى مستشفى الأطفال الملكي بإصابات خطيرة، بينما نقل سائق الشاحنة الذكر إلى مستشفى ملبورن الملكي بإصابات خطيرة.





تم نقل فتاة مراهقة أخرى إلى مستشفى الأطفال الملكي في حالة خطيرة ولكنها مستقرة مع إصابات في الجزء السفلي من الجسم.





نُقلت امرأة في الأربعينيات من عمرها عن طريق البر إلى مستشفى ملبورن الملكي في حالة خطيرة ولكنها مستقرة مع إصابات في الجزء العلوي من الجسم.





كما نُقل رجل في الخمسينيات من عمره كان يعالج من إصابات في الجزء السفلي من الجسم إلى مستشفى ملبورن الملكي في حالة خطيرة ولكنها مستقرة.



تم نقل بقية الطلاب والبالغين إلى مستشفيات مختلفة في ملبورن وهم في حالة مستقرة.





أحد هذه المستشفيات، مستشفى Ballarat Base، قام الآن بتطبيق "رمز بني" بعد استقبال 11 من ضحايا الحادث.





وفقًا لمتحدث رسمي من Grampians Health، يتم تنفيذ الرمز البني عندما "تكون موارد المستشفى مطلوبة للاستجابة لحالة طوارئ خارجية".





قال المتحدث: "قلوبنا مع الطلاب والأسر، ومجتمع لوريتو الأوسع".



The scene of a collision between a school bus and a truck in Bacchus Marsh, Greater Melbourne, Wednesday, September 21, 2022. A school girl and a driver have been seriously injured after a bus collided with a truck and rolled down an embankment west of Melbourne. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE من المفهوم أن الحافلة كانت متوجهة إلى مطار ملبورن، حيث كان الطلاب والمعلمون يسافرون إلى أمريكا في رحلة مدرسية.





طلبت الشرطة من الآباء الابتعاد عن مكان الحادث، والاتصال بمركز شرطة بالارات بدلاً من ذلك.





من المتوقع أن تظل الممرات المتجهة إلى ملبورن على الطريق السريع الغربي مغلقة لعدة ساعات.





تم حث سائقي السيارات على اتخاذ طريق بديل، باستخدام طريق Halletts أو طريق Gisborne للعودة إلى الطريق السريع.





لم يتمكن كل من Little’s Coaches و Kangaroo Transport Industries (KTI) من التعليق على الحادث.



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