تحذيرات من الغرق للمصطافين بعد 11 حالة وفاة في أنحاء أستراليا خلال أربعة أيام

النقاط الرئيسية: يأتي ذلك في أعقاب وفاة رجل غرقًا على شاطئ سيرفرز بارادايس في كوينزلاند مساء الأربعاء

غالبًا ما يكون الكحول مساهمًا رئيسيًا في الغرق أثناء العطلات

الأنهار خطيرة للغاية في هذا الوقت بسبب الفيضانات الأخيرة

تمت دعوة المصطافين إلى توخي الحذر الشديد عند الشواطئ والأنهار والبحيرات بعد وفاة 11 شخصًا غرقا منذ يوم عيد الميلاد.





يأتي ذلك في أعقاب وفاة رجل غرقًا على شاطئ سيرفرز بارادايس في كوينزلاند مساء الأربعاء.





وتقول الشرطة إن التقارير الأولية تشير إلى أن الرجل والصبي تعرضا لمشاكل في الماء وتم إنقاذهما من قبل المنقذين، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاش الرجل.



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تمت إضافة فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات في فيكتوريا وغواص سكوبا في نيو ساوث ويلز إلى الوفيات المأساوية يوم الثلاثاء.





توفيت الفتاة بعد اختفائها في بحيرة في مكان شهير لقضاء العطلات في ناجامبي بوسط فيكتوريا أثناء الخروج مع العائلة.





تم العثور على الغواص، البالغ من العمر 60 عامًا، فاقدًا للوعي في بحيرة ماكواري، جنوب نيوكاسل في نيو ساوث ويلز.



غالبًا ما يكون الكحول مساهمًا رئيسيًا في الغرق أثناء العطلات، وفقًا للرئيس التنفيذي لـRoyal Life Saving Australia جوستين سكار.





وقال: «كان الكحول عاملاً في أكثر من ربع وفيات الغرق في الصيف الماضي، لذلك نطلب من الجميع الابتعاد عن البيرة حتى انتهاء الصيد أو ركوب القوارب أو السباحة».





«غالبًا ما تكون الأيام بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة هي الفترة الأكثر في الغرق.»



قال مفتش الإسعاف في نيو ساوث ويلز كاي أرمسترونج إن الأنهار خطيرة للغاية في هذا الوقت بسبب الفيضانات الأخيرة.





قال أرمسترونج يوم الأربعاء: «لدينا الكثير من التيارات السفلية، ولدينا الكثير من الحطام في الماء».





«يجب أن يكون الناس على دراية أنه إذا لم يتمكنوا من رؤية القاع فعليهم ألا يدخلوا الماء.»



كان هناك ما لا يقل عن 10 حالات غرق في الممرات المائية الساحلية والداخلية في جميع أنحاء أستراليا خلال فترة العطلة.





في يوم عيد الميلاد، توفي رجل يبلغ من العمر 19 عامًا في لورن في جنوب غرب فيكتوريا وغرق رجل يبلغ من العمر 36 عامًا في نيو ساوث ويلز في نهر هوكسبوري في شمال غرب سيدني.





في البوكسنج داي وجد رجل في الثلاثينيات من عمره غير مستجيب في بحيرة هيوم بالقرب من الحدود بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وتوفي صبي يبلغ من العمر 17 عامًا بالقرب من مورديالوك في جنوب ملبورن، وعثر على امرأة من جنوب أستراليا تبلغ من العمر 73 عامًا غير مستجيبة في المياه في سيكليف، جنوب أديليد.



كما توفيت فتاتان مراهقتان في حادث قارب في تامورث في شمال شرق نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء وتم انتشال جثة رجل تايواني يبلغ من العمر 33 عامًا من بحيرة بالقرب من كولي في غرب أستراليا.





وفقد رجل آخر من نهر مورومبيدجي في واجا واجا مساء الأربعاء.





حتى الآن، غرق 16 شخصًا في أستراليا هذا الصيف، من بينهم ستة أطفال، وفقًا لـRoyal Life Saving Australia. هذه الحصيلة تسبق الغرق في سيرفرز بارادايس يوم الأربعاء.





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