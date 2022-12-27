"راقبوا أطفالكم": حالتا غرق في أستراليا يوم عيد الميلاد وتجدد التحذيرات مع موجة الحر

النقاط الرئيسية غرق سباحان في يوم عيد الميلاد، رجل يبلغ من العمر 36 عامًا في سيدني وشاب يبلغ من العمر 19 عامًا في لورن في فيكتوريا.

يقوم غواصو الشرطة في غرب أستراليا بالبحث عن رجل يبلغ من العمر 30 عاماً قرب بحيرة بلاك دايموند في منطقة كولي في جنوب غرب الولاية بعد أن خرج للسباحة هناك ولم يظهر له أثر.

الأسبوع بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة هو في كثير من الأحيان أكثر الفترات خطورة بالنسبة لتسجيل حالات الغرق سيما وأن موجة الحر التي تضرب الولايات الجنوبية حالياً قد تؤدي إلى ارتفاع أرقام الغرقى.

غرق سباحان في يوم عيد الميلاد، رجل يبلغ من العمر 36 عامًا في سيدني وشاب يبلغ من العمر 19 عامًا في لورن في فيكتوريا.





وتعد الشرطة تقريراً للطبيب الشرعي بعد وفاة الشاب في فكتوريا اذ كان يمارس ريا ضة ركوب الأمواج مع صديقين في يوم عيد الميلاد قبل وقوع الكارثة. وقامت Surf Life Rescue بإجراء الإنعاش الرئوي له ولكنه ما لبث أن فارق الحياة على الشاطئ بينما نقل الشابان الآخران إلى المستشفى.





وفي غضون ذلك، يقوم غواصو الشرطة في غرب أستراليا بالبحث عن رجل يبلغ من العمر 30 عاماً قرب بحيرة بلاك دايموند في منطقة كولي في جنوب غرب الولاية بعد أن خرج للسباحة هناك ولم يظهر له أثر.





وقالت الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة إنها لا ترغب بأن تتكرر مأساة الصيف الماضي الذي شهد غرق 145 شخصاً واعتُبر الصيف الأسوأ على صعيد حالات الغرق منذ أكثر من 20 عاماً في تاريخ البلاد.



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Source: ABC Australia تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة هو في كثير من الأحيان أكثر الفترات خطورة بالنسبة لتسجيل حالات الغرق سيما وأن موجة الحر التي تضرب الولايات الجنوبية حالياً قد تؤدي إلى ارتفاع أرقام الغرقى.





وسجّل فصل الصيف الحالي 11 حالة غرق بما في ذلك حالتي غرق يوم عيد الميلاد. وحسب الأرقام كان 10 منهم من الذكور وفتاة واحدة. وحوالي نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.



Surf life savers monitor swimmers to the beach Source: AAP / AAP Image/Dean Lewins ويرى خبراء أن فترة الجائحة والإغلاقات عطّلت دروس السباحة لكثير من الأطفال الذي فاتهم أيضاً الكثير من النزهات إلى الشواطئ وبالتالي بات عدد منهم لا يتقن السباحة.





يُنصح الأهل بمراقبة الأطفال باستمرار في الماء أو على الشاطئ، اذ تشير التقديرات إلى أن 40% من الأطفال الذين ينهون المرحلة الابتدائية لا يتقنون السباحة.





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