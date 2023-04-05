الأحرار في أزمة: داتون يلتقي نواب حزبه بعد الخسارة التاريخية في انتخابات ملبورن

النقاط الرئيسية يلتقي زعيم المعارضة بيتر داتون مع نواب الأحرار في كانبرا بعد خسارة الحزب التاريخية لمقعد أستون

يعد ذلك أحدث مثال على تخلي الناخبين عن الحزب

قيادة بيتر داتون لحزب الأحرار ليست في خطر مع تأكيد نائبته بأن طموحها هو أن تظل نائبة القبطان

لا يزال حزب الأحرار يبحث عن طرق لكسب ود الناخبين بعد الخسائر الانتخابية المتتالية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي.





وأوضح السناتور الأحراري سايمون برمنغهام أنه يريد أن يعود حزبه إلى قيمه فيما يعكس قيم أستراليا الحديثة بما يوجه رسائل مقنعة للناخبين.





وقال لراديو ABC الوطني يوم الأربعاء: "لقد تغير الزمن وتغيرت التركيبة السكانية للمجتمع".





يجب أن نكون طرفاً لا يزال يمثل العائلات ولكن يجب أن ندافع عن جميع العائلات بغض النظر عن تركيبتها.





"لا يزال يتعين علينا أن نكون طرفاً في المصالح التجارية الصغيرة ولكن يجب أن نستخدم ذلك كأداة لاحتضان مجتمعات المهاجرين والمجتمعات المتعددة الثقافات التي تتمتع بطبيعتها بروح المبادرة".



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وقال السناتور برمنغهام إن آراء الناخبين تشير إلى أن البعض ينظر إلى الحزب على أنه غير متسامح ومثير للانقسام.





أضاف، "إن تكافؤ الفرص هو في صميم عقيدة حزب الأحرار".





"هذا شيء نتمسك به لكل شخص على استعداد للمساهمة في المجتمع، بغض النظر عن خلفيته الدينية أو توجهه الجنسي أو خلفيته المهاجرة أو أي سمات أخرى قد يحملها".





وقال إن النقاشات حول قضايا هامشية مثل حقوق المتحولين جنسياً جاءت بنتائج عكسية واعترف بأن النساء لا يرون أن الحزب يمثل مصالحهن.



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ويلتقي داتون مع نواب الأحرار في كانبرا بعد خسارة الحزب التاريخية لمقعد أستون، الذي يعد أحدث مثال على تخلي الناخبين عن الحزب.





ومن المتوقع أيضاً مناقشة اتخاذ قرار بشأن اقتراح أصوات السكان الأصليين.





وقالت نائبة زعيم المعارضة، سوزان لي، إنها لا تسعى للحلول مكان داتون.





وقالت لشبكة سكاي نيوز: "أنا نائبة قائد الفريق ويشرفني بشكل لا يصدق أن يتم التصويت لي كنائب رئيس حزبي".





"طموحي هو أن يصبح بيتر داتون رئيس الوزراء القادم ... لدينا الكثير من العمل للقيام به".





وقالت لي إن خسارة مقعد أستون مخيبة للآمال لكن النواب سيتعلمون منها وسيعملون بجد لاستعادة ثقة الناخبين.





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