داتون يطلق نداءً لتوحيد حزب الأحرار في فيكتوريا لضمان الفوز في الانتخابات القادمة

النقاط الرئيسية: زعيم المعارضة يحث حزب الأحرار على تقديم جبهة موحدة لضمان الفوز في الانتخابات

كما حث على تجاوز التوترات السابقة والتركيز على الحوار والسياسة البناءة

أشار داتون الحاجة للالتزام بالقيم الحزبية والدفاع عنها كوسيلة لاستعادة استقرار الولاية

أصدر زعيم المعارضة بيتر داتون تنبيهاً حادًا لحزب الأحرار في الولاية، حيث أشار إلى أهمية تقديم جبهة موحدة ومنسجمة لضمان الفوز في الانتخابات القادمة.





وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الولاية لحزب الأحرار في ملبورن، حيث التقى أعضاء الحزب مع كبار القادة.



وتجدر الإشارة إلى ما شهدته ولاية فيكتوريا من توتراً في مدينة بنديجو في شهر مايو الماضي، حيث نظم العشرات من أعضاء حزب الأحرار إضرابًا بوجه زعيم المعارضة في الولاية، جون بيسوتو.





ورغم هذه الأحداث السابقة، إلا أن يوم السبت لم يسجل أي علامة على تصاعد التوترات.





وقال داتون أمام حشد من أنصار حزبه: "نحن بحاجة ماسة إلى تقديم عرض موحد ومنسجم لسكان فيكتوريا". وأضاف: "إذا استطعنا القيام بذلك باستغلال المواهب والقيم التي نمتلكها، ونلتزم بمبادئنا، وندافع بقوة عنها، فإننا سنكون قادرين على الفوز في الانتخابات المقبلة. وبالتالي، سنكون قادرين على إعادة فيكتوريا إلى المسار الصحيح".





