داتون غير متحمس لإجراء استفتاء ثانٍ، والوزيرة بيرني تكشف عن عنصرية "لا تصدق"

يبدو أن بيتر داتون قد خفف من التزامه بإجراء استفتاء ثانٍ إذا صوت الأستراليون بـ "لا" في 14 تشرين الأول أكتوبر المقبل على تخصيص صوت للسكان الأصليين في االبرلمان.



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ويبدو أن زعيم المعارضة بيتر داتون يخفف من حدة موقفه الالتزام بإجراء استفتاء ثان إذا رفض الأستراليون مشاركة صوت السكان الأصليين في البرلمان، بعد أن تسببت الفكرة في احتكاك داخلي في صفوف الائتلاف.





وقد سُمعت وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني وهي تقول إنها عوملت بطريقة "مروعة" و"عنصرية بشكل لا يصدق" خلال الجلسة البرلمانية التي اختتمت مؤخرًا لمدة أسبوعين.





يعارض الائتلاف إدراج "الصوت"، وهي هيئة تقدم المشورة للبرلمان بشأن القضايا التي تؤثر بشكل خاص على السكان الأصليين، في الدستور في 14 تشرين الأول أكتوبر، لكنه أشار إلى تشريعات مماثلة على المستوى الإقليمي.





وقد أكدت مراراً وتكراراً أنها تدعم الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، على الرغم من أنها ترفض "الصوت" كوسيلة لتحقيق ذلك.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد داتون أن الائتلاف سيجري استفتاء ثان، فقط على الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، كسياسة للانتخابات المقبلة.





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وأضاف "أعتقد بقوة أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".





وأثار هذا التعليق الذعر داخل الائتلاف، حيث رفضت المتحدثة باسم السكان الأصليين الأستراليين جاسينتا نامبيجينبا برايس الكشف عما إذا كان داتون قد استشارها قبل تقديم هذا الالتزام.





وقالت برايس أيضًا إنه ستكون هناك حاجة إلى "مزيد من المناقشات" داخل غرفة حزب الائتلاف قبل الانتهاء من الموقف.





وفي حديثه لبرنامج Today Show يوم الجمعة، تغيرت لغة داتون عندما بدا أنه يخفف من التزامه بالخطة.





وقال "لا أحد يريد إجراء استفتاء ثان. نريد أن يكون هذا الاستفتاء لحظة توحيد وليس انقساما... ما قلناه هو أننا نريد المصالحة".



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وأصر متحدث باسم داتون على أنه "لم يتغير شيء في سياسة الائتلاف".





وقال "لقد كانت سياسة الائتلاف طويلة الأمد هي أننا نؤيد الاعتراف بالسكان الأصليين الدستور".





لكن حزب العمال ادعى أن التعليقات كانت بمثابة تراجع عن التزام داتون.





وقام النائب في المقاعد الأمامية ماري وات بتحميل مقطع فيديو علىمنصة أكس تويتر سابقا ، قائلًا إن زعيم المعارضة "مدمن جدًا على قول لا، وهو الآن يقول لا لفكرته الخاصة قبل 12 يومًا".





ادعى النائب جيروم لاكسال أن داتون "قال لا لفكرته الخاصة".





وكتب من على منصة أكس مدعياً ان بيتر داتون قال لا لفكرته.





وفي حديثها لنادي الصحافة الوطني يوم الخميس، قالت برايس إنها تدعم الاعتراف الدستوري من حيث المبدأ، لكنها لا تستطيع دعمه مع الصوت.





وقالت "لقد كان لدينا التزاما طويل الأمد بالاعتراف، لكننا نرغب في اتباع العمليات المناسبة لضمان إجراء تلك المحادثات في جميع أنحاء البلاد بمشاركة الجميع".





"هذا ما يجب القيام به ولم يحدث."





وتقول الوةزيرة ليندا بيرني إن معاملة البرلمان "تنمر وعنصرية بشكل لا يصدق"





قامت بيرني بتوزيع منشورات جنبًا إلى جنب مع رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز لحملة نعم في سيدني يوم الجمعة، بعد يوم من اختتام البرلمان لجلسة مؤلمة استمرت أسبوعين.





على ما يبدو، لم تكن تعلم أن وسائل الإعلام تقوم بتسجيلها، وقد سُمعت بيرني في سيدني وهي تشتكي من معاملتها، لكنها لم تذكر حوادث محددة.





لقد انتهينا للتو من أسبوعين من البرلمان المرهق … بالنسبة لي، إنه مجرد عنصرية وتنمر بشكل لا يصدق. وقالت بيرني لمينز "الطريقة التي عاملوني بها مروعة".





وقالت بيرني في بيان إن مكتبها وحساباتها على الإنترنت "غمرتها الإساءات العنصرية" خلال الأشهر الأخيرة.





"العنصرية لها أثرها. وأضافت "لكنني لن أسمح أبدًا للعنصرية بأن تضعف أو تقلل من تصميمي على رؤية أستراليا تتبنى الاعتراف الدستوري من خلال الصوت".





"رسالتي إلى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين يعانون من العنصرية هي: ارفعوا رؤوسكم عاليا، وكونوا فخورين بهويتكم ومن أنتم."





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