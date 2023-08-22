متى يعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن موعد استفتاء "الصوت"؟

سيتم الإعلان في أديلايد يوم الأربعاء المقبل، مع تسليط الضوء على جنوب أستراليا كولاية لا بد من الفوز بها في حملة «نعم».

The Australian Parliament with the Aboriginal and Torres Strait Islander flags in the background.

The referendum needs an absolute majority to succeed.

النقاط الرئيسية:
  • الموعد المفضل للتصويت الوطني لتغيير الدستور هو 14 أكتوبر
  • لكي ينجح الاستفتاء، فإنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة وأغلبية من الولايات لدعمه
  • سيكون The Voice هيئة استشارية مكونة من السكان الأصليين
سيحدد رئيس الوزراء موعد استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان في أديلايد يوم الأربعاء المقبل، وسيقوم بتسليط الضوء على جنوب أستراليا كولاية لا بد من الفوز بها في حملة «نعم».

الموعد المفضل للتصويت الوطني لتغيير الدستور هو 14 أكتوبر، وهو تاريخ يقع بين الأحداث الرياضية وبعيد عن العطلات المدرسية. يأتي ذلك التاريخ أيضًا قبل بدء موسم الأمطار والذي قد يمنع بعض مجتمعات السكان الأصليين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة.

ولكي ينجح الاستفتاء، فإنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة وأغلبية من الولايات لدعمه.
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سيُسأل الأستراليون عما إذا كانوا يريدون تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور.

سيكون السؤال كالتالي: «قانون مقترح: تغيير الدستور للاعتراف بالشعوب الأولى في أستراليا من خلال تكريس صوت للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في البرلمان. هل توافق على هذا التغيير؟»

سيكون The Voice هيئة استشارية مكونة من السكان الأصليين، والتي ستقدم مدخلات لصانعي السياسات بشأن القضايا التي تؤثر بشكل خاص على مجتمعاتهم.

لن يكون البرلمان ملزمًا باتباع نصيحته، ولن يكون للهيئة سلطة نقض القوانين. كما سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين كأول شعوب أستراليا في الدستور.

يُطلب من جميع الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية، ومثل الانتخابات الفيدرالية، يجب عليهم التصويت في الاستفتاءات.

سيصوت الجمهور في أول استفتاء منذ ما يقرب من ربع قرن، وإذا نجح، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الأستراليون لتغيير دستورهم منذ عام 1977.

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نشر في: 23/08/2023 8:07am
آخر تحديث: 23/08/2023 9:30am
By Anna Henderson, Sara Tomevska
المصدر: SBS
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