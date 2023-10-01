بدء التصويت المبكر في إستفتاء الصوت في عدد من الولايات اليوم





يبدأ اليوم التصويت المبكر في استفتاء صوت السكان الاصليين قبل اسبوعين فقط من الموعد الرسمي لاجرائه.





ومن المقرر افتتاح مراكز التصويت المبكر في فيكتوريا وغرب أستراليا وتسمانيا ومقاطعة الشمال اليوم في حين سيتم افتتاحها غدا في الولايات المتبقية وهي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وجنوب استراليا بالاضفة الى مقاطعة العاصمة كانبرا.





ويعود تأجيل افتتاح المراكز في بعض الولايات الى كون يوم الاثنين عطلة رسمية فيها.



ويسمح التصويت المبكر للناخبين بالادلاء باصواتهم قبل موعد الاستفتاء الرسمي إذا كانوا غير قادرين على القيام بذلك في الموعد الرسمي الذي يصادف 14 من هذا الشهر.





ويقول رئيس مفوضية الانتخابات الاسترالية، توم روجرز، إن على الناخبين معرفة المراكز المتاحة للتصويت المبكر مسبقاً من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمفوضية .







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ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.





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