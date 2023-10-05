بعد حرائق دمرت 17 ألف هكتار: إخلاء سكان شرق فيكتوريا بسبب الفيضانات

النقاط الرئيسية هطول أمطار قياسية على شرق الولاية وتكون فيضانات سريعة

صدور أوامر اخلاء للسكان في المناطق المتضررة مع استمرار هطول الأمطار طوال اليوم

احتراق 17 ألف هكتار في منطقة جيبسلاند جنوب شرق ولاية فيكتوريا

وجهت هيئة الطوارئ بولاية فيكتوريا أوامرها بإخلاء المنازل في مناطق تينامبا وغربها ونيوري وميوبورن بارك وبيلبيرد كورنر وريفرسلي ومافرا على الفور ليلة الأربعاء بسبب الفيضانات المتوقعة اعتبارًا من الساعة 10 مساءً.





وفي وقت مبكر من يوم الخميس، قيل لهم إن العودة ليست آمنة.





وقالت هيئة الطوارئ: "إذا لم تقم بالإخلاء، فيجب عليك الآن الاحتماء في أعلى مكان ممكن".



LISTEN TO How to best prepare before a severe storm or a flood in Australia SBS English 15/11/2022 11:58 Play

وأوضحت الهيئة أن التدفقات الكبيرة في المياه إلى بحيرة Glenmaggie ما زالت مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى إلى زيادة منسوب المياه إلى أكثر من 58000 ميجا لتر.





طُلب من السكان أخذ حيواناتهم الأليفة وهواتفهم المحمولة والأدوية والتوجه إلى مركز إغاثة تم إنشاؤه في مجموعة جيبسلاند الإقليمية الرياضية للاحتماء مع الأصدقاء والعائلة خارج منطقة الفيضانات.



وصدر تحذير كبير من حدوث فيضانات كبيرة للسكان على طول نهر ماكاليستر أسفل بحيرة جلينماجي، وطلب من السكان الانتقال إلى مناطق مرتفعة.





وبلغ منسوب نهر ماكاليستر عند مصب بحيرة جلينماجي 6.87 مترًا فوق مستوى الفيضان الرئيسي.





وحذر مكتب الأرصاد الجوية من استمرار الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة في شرق فيكتوريا طوال اليوم.





تلقت خدمة الطوارئ الحكومية أكثر من 300 مكالمة خلال 24 ساعة حتى الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء مع استمرار ارتفاع منسوب الأنهار وهبوب رياح مدمرة خارج ملبورن وجيبسلاند.



وكانت معظم طلبات المساعدة مرتبطة بالفيضانات والأضرار التي لحقت بالمباني، وفقًا لما ذكره ضابط الخدمة بالولاية شين ماكبرايد.





وعلى صعيد متصل، في جيبسلاند، تم تخفيض مستوى التحذيرات من الحرائق مع التركيز بشدة على المناطق المعرضة لخطر الفيضانات بعد هطول حوالي 100 ملم من الأمطار في المنطقة.





وأمضى نحو 700 من رجال الإطفاء ثلاثة أيام في مكافحة حريقين، وفُقد منزل واحد في برياجولونج ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.





ويجري التحقيق في أسباب الحريق الذي أتى على نحو 17500 هكتار.





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