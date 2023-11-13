عقب قرار المحكمة العليا التاريخي: إطلاق سراح فوري لثمانين لاجئاً في مراكز الاحتجاز

النقاط الرئيسية: وزير الهجرة يوضح أن على المُفرج عنهم تحديد تحركاتهم للشرطة الفيدرالية وقوات الحدود بشكل منتظم.

الحكومة تعلن أنها تسعى لمصلحة وحماية المجتمع الأسترالي لذلك ستطبق القانون وفقًا لذلك.

أصدرت المحكمة العليا الأسترالية الأسبوع الماضي قرارها بإلغاء احتجاز اللاجئين لفترة غير محددة بعد أن كان ساريًا لعقدين من الزمن.

أعلن وزير الهجرة أندرو جايلز أن الحكومة قد أطلقت سراح 80 شخصًا كانوا قيد الاحتجاز لفترة غير محددة، إثر إلغاء المحكمة العليا قرارًا دام عقدين من الزمن، يقضي باحتجاز طالب اللجوء لفترة غير محددة بسبب عدم وجود بلد تستقبله.









وقد اعتبرت المحكمة الأربعاء الماضي، أن احتجاز أي طالب لجوء لفترة غير محددة هو أمر غير قانوني، ما يعطي الأمل لكثير من المحتجزين الذين لا يمكنهم العودة إلى أوطانهم.



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وأوضح وزير الهجرة "أن الحكومة قد اتخذت الإجراءات لتطبيق هذا القرار، وتم إطلاق سراح 80 شخصًا ضمن شروط تأشيرة مناسبة".





وأضاف جايلز، أن حماية المجتمع الأسترالي، هي الأولوية القصوى لدى الحكومة، لذا سيتم الطلب من المُفرج عنهم تقديم تقارير منتظمة عن تحركاتهم، بالتواصل مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وقوات الحدود، وأي هيئات أخرى، لضمان سلامة المجتمع.





وأوضح، أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ القانون بشكل مناسب بعد صدور قرار بإلغاء القانون القديم الذي استمر العمل به لمدة عقدين من الزمن.



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وقد أصدرت المحكمة العُليا الأسترالية قرارًا تاريخيًا بإلغاء القانون السابق، بعد أن رفع رجل من الروهينجا من ميانمار قضية أمام المحكمة العليا، كان يتوقع صدور قرار احتجاز ضده لمدى الحياة، بسبب عدم وجود بلد آخر يلجأ إليه بعد إدانته جنائيًا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.





يذكر أن ما لا يقل عن 92 شخصًا قد تم احتجازهم بوضع مماثل، فيما يوجد 340 شخصًا قيد الاحتجاز لمدد طويلة الأمد.





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