بين النينو وموجة الحر.. أستراليا تغلي

لأول مرة منذ ثماني سنوات، ستحدث ظاهرة النينيو جنباً إلى جنب مع موجة مرتفعة من درجات الحرارة، مما يعني خطر الحرائق الشديدة في البلاد.

A split image. On the left is people seated on the sand at a beach. On the right is a firefighter standing in front of a parked vehicle as a bushfire rages behind him.

The Bureau of Meteorology has declared an El Niño event is underway, and it's likely to be accompanied by conditions that will elevate the risk of fire and extreme heat. Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • عادة ما تؤدي ظاهرة النينيو إلى أجواء أكثر جفافاً في معظم أنحاء البلاد، ولكن بشكل خاص في شرق أستراليا.
  • يتزامن هذا الإعلان مع تحذيرات من طقس قاسي في مناطق جنوب شرق أستراليا.
  • تسبب الحرارة الشديدة المزيد من مناطق خطر الحرائق على الساحل الشرقي.
 أعلن مكتب الأرصاد الجوية عن ضربة مزدوجة قد تزيد من خطر حدوث المزيد من الحرائق في أستراليا، تزامناً مع تعرض أجزاء من البلاد إلى درجات حرارة مرتفعة في أيلول/ سبتمبر وحالات حرائق خطيرة.

حيث تم الإعلان رسمياً عن حدوث ظاهرة النينيو في المحيط الهادئ، شرق أستراليا، وظاهرة ثنائي قطب المحيط الهندي، غرب البلاد، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها الحدثان المناخيان معاً منذ ثماني سنوات.
Firefighters standing on a road looking at a large bushfire.
Parts of Australia are sweltering through searing September heat and dangerous fire conditions, and BoM's declaration on Tuesday raises the risk of more of the same. Source: Supplied / Evan Collis
عادة ما تؤدي أحداث النينيو إلى ظروف أكثر جفافاً في معظم أنحاء البلاد، وخاصة شرق أستراليا، فضلاً عن درجات حرارة أعلى من المتوسط، وغالباً ما يؤدي وجود IOD الإيجابي إلى هطول أمطار أقل من المتوسط في أجزاء من أستراليا، وعندما تأتي الظاهرتان معاً يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم تأثيرات الجفاف.

قال كارل براغانزا، مدير خدمات المناخ في الأرصاد الجوية، "هاتان الظاهرتان لهما تأثير كبير على المناخ الأسترالي، ولا سيما تحفيز الظروف الأكثر دفئاً وجفافاً، خاصة خلال فصل الربيع، ولكن أيضاً في أوائل الصيف".
A fireman struggles in a burning forest area.
An image of the firestorm that came close to claiming the lives of nine people in NSW's Kangaroo Valley on 4 January 2020. Source: AAP / ADRIAN TURNER/PR IMAGE
وقال براغانزا إن الظروف التي تسببها هذه الظواهر عادةً "مصحوبة بزيادة في خطر الحرائق ومخاطر أخرى للحرارة الشديدة".

"الأمر متروك للأفراد والمجتمعات الآن للاستعداد لصيف مليء بالحرارة ومخاطر الحرائق." وصرح أنه من المحتمل استمرار هذه الظاهرة حتى نهاية الصيف.
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تُسببت موجة الحر الربيعية هذه درجات حرارة شديدة تصل من 10 إلى 15 درجة مئوية فوق المتوسط في أجزاء كبيرة من نيو ساوث ويلز وشرق فيكتوريا، ومن المتوقع أن تتجه الحرارة الشديدة شمالاً إلى كوينزلاند، مما يؤدي إلى خطر الحرائق في الأجزاء الجنوبية من الولاية.

وتشعر جميع أنحاء جنوب أستراليا بالظروف الحارة والجافة بشكل غير اعتيادي، حيث تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 8-16 درجة مئوية فوق المتوسط في معظم أنحاء جنوب أستراليا.
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ووجد تقرير أن الأهداف الحكومية الحالية تترك أستراليا "تتجه نحو الكارثة"، وقالوا إن عدد الأستراليين الذين لقوا حتفهم بالفعل نتيجة الحرارة الشديدة أكبر من أي خطر طبيعي آخر.

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نشر في: 20/09/2023 12:35pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AAP, SBS
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