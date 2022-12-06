أستراليا تبدأ بتشكيل أول اسطول من الشاحنات الكهربائية لنقل الطرود البريدية

ستبدأ استراليا بتشكيل أول اسطول للشاحنات الكهربائية والتي ستُتسخدم لتسليم الطرود البريدية حيث سيتمكن الأستراليون من استلام طرودهم بهدوء أكبر وبأقل الأثر البيئي بعد استثمار 20.1 مليون دولار في بناء أكبر أسطول في البلاد من الشاحنات الكهربائية. أعلنت وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية عن استثماراتها على أنها جزء من مشروع بقيمة 44.3 مليون دولار لإنشاء "مستودع المستقبل" لتسليم الطرود في شركة (تيم غلوبال إكسبريس).





وسيشهد المشروع طرح 60 شاحنة كهربائية في مركز الشركة في غرب سيدني ، في خطوة قال الخبراء أنها يمكن أن تساعد في خفض "كمية هائلة من الانبعاثات "من النقل في أستراليا.





يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إطلاق تسلا أول سيارة كهربائية نصف مقطورة في الولايات المتحدة ، وبعد أسابيع من إطلاق مركبات التوصيل eTukTuk في استراليا.



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وسيشهد أحدث استثمار لشركة تيم غلوبال إكسبريس ، المعروفة سابقًا باسم Toll ، الاستثمار في 24 شاحنة كهربائية صلبة خفيفة من نوع دايلمر و 36 شاحنة فولفو متوسطة الصلابة لإنشاء أكبر أسطول لوجستي كهربائي في البلاد.





من جانب آخر، تشير أرقام المبيعات الجديدة إلى أن المزيد من الأستراليين يختارون شراء سيارات صديقة للبيئة.





وتُظهر الأرقام الصادرة عن الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات أن السيارات منخفضة الانبعاثات تزداد شعبيتها بشكل كبير ، حيث تعتبر السيارات الهجينة التي تجمع بين تقنية البطارية والوقود هي الأكثر مبيعًا. وتم بيع أكثر من 8500 سيارة هجينة في تشرين الثاني نوفمبر ، وتشكل ما نسبته سيارة واحدة من كل ثلاث سيارات تم بيعها من قبل شركة تويوتا وحدها.



