انفجار صاروخ SpaceX Starship المملوك لإيلون ماسك بعد دقائق من إقلاعه

النقاط الرئيسية: حققت الرحلة هدفًا أساسيًا يتمثل في إطلاق المركبة الفضائية الجديدة من على الأرض

في حين أن مسؤولي SpaceX وجدوا النتيجة مشجعة إلا أن المهمة فشلت في الوصول إلى العديد من الأهداف

بعد أقل من أربع دقائق من الرحلة فشلت المركبة الفضائية في الانفصال وشوهدت وهي تسقط قبل أن تنفجر

انفجر صاروخ من الجيل الجديد لـStarship التابعة لشركة سبيس إكس بعد دقائق من إقلاعه في رحلة تجريبية بدون رواد فضاء من جنوب تكساس يوم الخميس، مما يعتبر خطوة رئيسية في تطوير إيلون ماسك لسفينة صاروخية لنقل البشر إلى القمر والمريخ.





كان اختبار الطيران هو الأول لـ Starship المثبت فوق صاروخ Super Heavy الجديد للشركة، وأول إطلاق على الإطلاق لهذا المعزز، والذي وصفته SpaceX بأنه أقوى مركبة إطلاق على وجه الأرض.



Elon Musk watches the launch of inaugural test flight of Starship at the SpaceX launch facility in Boca Chica, Texas. A stuck valve delayed the launch by three days. Source: Supplied / SpaceX على الرغم من أن السفينة الصاروخية ذات المرحلتين فشلت في تجاوز ارتفاع 37 كم - أقل من منتصف الطريق إلى حافة الفضاء - حققت الرحلة هدفًا أساسيًا يتمثل في إطلاق المركبة الفضائية الجديدة من على الأرض.





في حين أن مسؤولي SpaceX وجدوا النتيجة مشجعة إلا أن المهمة فشلت في الوصول إلى العديد من الأهداف.





كانت الخطة هي أن تحلق المركبة الفضائية في الفضاء على ارتفاع 150 كيلومترًا على الأقل فوق الأرض قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي وتغرق في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي. لكن الانفجار قطع المهمة.



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وبدا ماسك، مؤسس سبيس إكس ورئيسها التنفيذي وكبير المهندسين، حريصًا على خفض سقف التوقعات في تصريحات أدلى بها يوم الأحد قللت من احتمالات نجاح أول رحلة طيران. كما قال رئيس SpaceX جوين شوتويل في مؤتمر في فبراير إن «الهدف الحقيقي هو عدم انفجار منصة الإطلاق».





وفقًا لهذا المقياس، مثلت الرحلة الأولى لـ Starship بصاروخها المعزز علامة فارقة في طموح SpaceX في إرسال رواد فضاء إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ. من الجدير بالذكر أن الشركة شريك رئيسي في Artemis وهو برنامج رحلات الفضاء البشرية الذي تم افتتاحه حديثًا من قبل وكالة الفضاء ناسا.





هنأ رئيس ناسا بيل نيلسون SpaceX على تويتر، قائلاً: «كل إنجاز عظيم عبر التاريخ يتطلب مستوى معينًا من المخاطر المحسوبة، لأنه مع المخاطر الكبيرة تأتي مكافأة كبيرة».



ماذا حدث أثناء إطلاق SpaceX؟

وانطلقت السفينة الصاروخية المكونة من مرحلتين، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من تمثال الحرية بارتفاع 120 مترًا، من ميناء Starbase الفضائي التابع للشركة على الطرف الجنوبي من تكساس. كانت SpaceX تأمل، في أحسن الأحوال، في القيام برحلة أولى مدتها 90 دقيقة إلى الفضاء ولكن بعيدًا عن مدار الأرض.





أظهر بث مباشر على شبكة SpaceX السفينة الفضائية وهي ترتفع من برج الإطلاق إلى السماء وسط سحب العادم وبخار الماء المتصاعد.





ولكن بعد أقل من أربع دقائق من الرحلة فشلت المركبة الفضائية في الانفصال وشوهدت وهي تسقط قبل أن تنفجر.



وصلت المركبة الفضائية إلى ذروة ارتفاع 37 كم قبل تفككها واشتعال النيران بها. ومع ذلك أشاد مسؤولو SpaceX على البث الشبكي بالإقلاع باعتباره إنجازًا مرحبًا به.





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