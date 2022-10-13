هذه نصيحة أغنى رجل في العالم لأوكرانيا وتايوان في صراعهما مع روسيا والصين

النقاط الرئيسية تعليقات إيلون ماسك حول النزاع بين الصين وتايوان والحرب في أوكرانيا أثارت عاصفة أخرى على موقع تويتر

قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، الذي يعد أغنى شخص في العالم إن السماح للصين ببعض السيطرة على تايوان سيساعد في حل النزاع عبر المضيق

رئيس جمعية كانبرا التايوانية يعتبر أن التعليقات دفعته للاعتقاد بأن ماسك "أحمق"

أثارت تعليقات إيلون ماسك حول النزاع بين الصين وتايوان والحرب في أوكرانيا عاصفة أخرى على موقع تويتر وأشعلت غضب السياسيين، فيما يرى قادة المجتمع في أستراليا أن أفكار الملياردير غير مناسبة و"محرجة".





وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، الذي يعد أغنى شخص في العالم، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن السماح للصين ببعض السيطرة على تايوان سيساعد في حل النزاع عبر المضيق.





"توصيتي ... ستكون تحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان تكون مقبولة بشكل معقول، وربما لن تجعل الجميع سعداء. وهذا ممكن، وأعتقد أنه من المحتمل أن يكون لديهم ترتيبات أكثر تساهلاً من هونغ كونغ".



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وقال يي تسون تشين، رئيس جمعية كانبرا التايوانية، إن التعليقات دفعته للاعتقاد بأن ماسك "أحمق". وقال إن الملياردير فشل في فهم أن تايوان قد نمت بعيداً عن الصين وطوّرت ثقافتها الفريدة.





وقال لأس بي أس، "عندما نتحدث عن الحل لأي بلد، نحتاج دائماً للتأكد من أن الحل يجب أن يكون مناسباً من الناحية الثقافية أو حتى من الناحية الاقتصادية. وأصبحت الثقافة بين تايوان والصين مختلفة جداً مقارنة بما كانت عليه من قبل.



كلمات "سخيفة" عن الحرب في أوكرانيا

ولم تمر ساعات حتى أدلى ماسك بتعليقات على تويتر حول الحرب في أوكرانيا، حيث بدا وكأنه يشبّه الصراع بأفعال تتعلق بالكراهية والقتل من كلا الجانبين.





واستشهد بما وصفه بمثل روسي يُمنح فيه قروي فقير فرصة اختيار أمنية. وفيما كان القروي يختار بين قلعة أو سفينة أو حفنة من الذهب، قيل له إنه مهما حصل، سيحصل جاره على اثنين من نفس الشيء. عندها أجاب: "في هذه الحالة ، اقلع إحدى عينيّ من فضلك".





وكتب ماسك على موقع تويتر "العين بالعين تجعل الجميع أعمى".





وجاءت التغريدة بعد ساعات من انفجار دمر جسراً يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.



وقال ستيفان رومانيو، الرئيس المشارك للاتحاد الأسترالي للمنظمات الأوكرانية ونائب رئيس المؤتمر العالمي الأوكراني، إن تشبيه العين بالعين "سخيف".





وقال لقناة أس بي أس: "الأوكرانيون بالتأكيد لا يقولون العين بالعين، الأوكرانيون يقولون اخرجوا من أراضينا وكل شيء سيكون على ما يرام".



وقال إن الأشخاص الذين علقوا دون معرفة الخلفية "يحرجون أنفسهم".





"أعتقد أنه يجب أن يكون محرجاً بعض الشيء مما قاله. لأنه لا يفهم الوضع. لا يتعلق الأمر فقط بالقول دعونا نتخلى عن تسمانيا لأن سكان تسمانيا لا يصوتون كما نصوت. الحقيقة هي أن الحرب لها تاريخ. روسيا هي المعتدي. كلنا نريد السلام. لكن علينا التوقف عن الانصياع للطرف المتنمر".





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