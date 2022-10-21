تقرير صادم: معدل وفيات كوفيد-19 للأشخاص المولودين في الشرق الأوسط أعلى بـ 12 مرة من الذين ولدوا في أستراليا

النقاط الرئيسية إدارة السلع العلاجية توافق على جرعة معززة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً

غرب أستراليا تغلق أربع عيادات لاختبارات الـ PCR بحلول نهاية الشهر

انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 عالمياً للأسبوع الثامن على التوالي

أشار تقرير مستقل حول تعامل أستراليا مع وباء كوفيد-19 إلى أن العاملين في الخطوط الأمامية والنساء والأطفال ونزلاء دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات العرقية والطلاب الدوليين تحملوا العب الأكبر للوباء.





وذكر التقرير أن "الحكومات والموظفين الحكوميين كانوا يتخذون القرارات في ظل حالة من عدم اليقين. ولا يمكن لأي من (أعضاء) اللجنة أن يثق في أنهم كانوا سيتخذون قرارات أفضل في ذلك الوقت".





"لكن بالنظر إلى الوراء، نحن مقتنعون بوقوع أخطاء كبيرة".





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وقال التقرير إنه كان ينبغي على الحكومات والشركات تقديم الدعم الاقتصادي بشكل عادل ومنصف، وكان يجب تقليل عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود، وكان يجب أن تظل المدارس مفتوحة، وكان ينبغي حماية الأستراليين الأكبر سناً.



وأشار التقرير إلى أن "استبعاد المهاجرين والطلاب الدوليين من المعونات الاقتصادية يعرض الناس للخطر".





"أتى نشر الشرطة والجيش بنتائج عكسية في مجتمعات السكان الأصليين النائية وسكان جزر مضيق توريس وفي المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء الجدد من البلدان التي مزقتها الحرب".





وقال إن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 حسب العمر للأشخاص المولودين خارج أستراليا كان أعلى بثلاثة أضعاف من الذين ولدوا في أستراليا بحلول كانون الثاني/يناير 2022.





وأضاف أن "الأشخاص المولودين في المملكة المتحدة لديهم معدلات وفيات مماثلة لمن ولدوا في أستراليا. لكن بالنسبة للذين ولدوا في الشرق الأوسط، كانت الوفيات أعلى بـ 12 مرة".



وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن التقرير يثير المخاوف وسيكون ركيزة أي تحقيق وطني ستجريه حكومة حزب العمال في المستقبل.





وقال للصحفيين "نحتاج إلى تعلم الدروس من الوباء".





وتم تمويل التقرير من قبل مؤسسة Minderoo التابعة لـ Andrew Forrest ومؤسسة Paul Ramsay ومؤسسة John and Miriam Wylie Foundation.



من جهة أخرى، قالت الجمعية الطبية الأسترالية إن الأستراليين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 يمكنهم الاستمرار في الحصول على خصومات ميديكير لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد التي يقدمها أي طبيب عام أو أطباء آخرين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.





وافقت إدارة السلع العلاجية مؤقتاً على لقاح موديرنا كجرعة معززة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.



ستقوم المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتطعيم بتقييم فائدة الجرعة المعززة قبل التوصية بها لوزير الصحة الفيدرالي للحصول على الموافقة النهائية.





ستقوم غرب أستراليا بإغلاق العيادة العامة لمستشفى روكينغهام العام وعيادة مستشفى بيرث الملكي والعيادات الإقليمية في حرم بروم الصحي وحرم بنبري الصحي بحلول نهاية هذا الشهر بسبب انخفاض الطلب على اختبارات الـ PCR.



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن إصابات كوفيد العالمية قد انخفضت على مدار ثمانية أسابيع متتالية، لكن كوفيد لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.





سجلت ألمانيا وفرنسا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة أعلى نسبة من الإصابات حول العالم.





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