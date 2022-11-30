فوز تاريخي للمنتخب الأسترالي السوكارووز أمن صعوده لدور الـ16 متفوقًا على الدنمارك 1-0

النقاط الرئيسية: ستواجه أستراليا الأرجنتين أو السعودية أو بولندا في المرة القادمة اعتمادًا على نتائج مباريات المجموعة C

كانت آخر مرة تأهلت فيها أستراليا لدور الستة عشر في عام 2006

كانت فرنسا هي الفريق الوحيد الذي ضمن مكانًا في دور الستة عشر قبل مباراة الخميس

تأهل المنتخب الأسترالي إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزه على الدنمارك 1-0 في استاد الجنوب في الوكرة بقطر.





ستواجه أستراليا الأرجنتين أو السعودية أو بولندا في المرة القادمة اعتمادًا على نتائج مباريات المجموعة C يوم الخميس.





كانت آخر مرة تأهلت فيها أستراليا لدور الستة عشر في عام 2006 بعد أن حققت التعادل المطلوب ضد كرواتيا في مرحلة المجموعات.





لم يكن تكييف الهواء مطلوبًا لهذه المباراة، لكن المشجعين الأستراليين الذين يشاهدون المباريات في جميع أنحاء العالم كانوا بالتأكيد يشعرون بالحرارة.



واجه ماثيو ليكي اثنين من المدافعين الدنماركيين ووضع الكرة في مؤخرة الشباك في الدقيقة 60، مما أعطى المنتخب الأسترالي تقدمًا 1-0 وتسبب في ظهور المشجعين الأستراليين في المدرجات.





بعد المباراة، قال ليكي إنه يشعر «بالفخر» و «الإرهاق».





«لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة. عندما كانت الكرة تدخل، كنت متحمسًا جدًا».





«من خلال الاحتفال، يمكنك أن ترى مدى المشاعر التي ينطوي عليها الأمر.»





جاء هدف ليكي بعد دقيقتين فقط من تسجيل التونسي وهبي خازري هدفًا ضد فرنسا، مما منحهم تقدمًا بنتيجة 1-0 ضد حامل اللقب.





التعادل كان كافياً لأستراليا قبل أن تحصل تونس على الصدارة، ولكن بمجرد أن سجل خازري الهدف، لم يكن أمام أستراليا أي خيار سوى التسجيل إذا نجحت في التأهل.



مشجعو المنتخب الأسترالي يشاهدون مباراة أستراليا أمام الدنمارك في كأس العالم لكرة القدم، في ميدان الاتحاد في ملبورن، الخميس 1 ديسمبر 2022. Source: AAP / Con Chronis كانت فرنسا هي الفريق الوحيد الذي ضمن مكانًا في دور الستة عشر قبل مباراة الخميس، مما يعني أن أستراليا وتونس والدنمارك كانت تتنافس جميعًا على التأهل.





وقال جراهام أرنولد، مدير المنتخب الأسترالي إن الفريق بذل «جهدًا مذهلاً».





وقال: «استطعت أن أرى في أعينهم أنهم مستعدون لهذه الليلة».



وقال أرنولد إنه على الرغم من الفوز الهائل، فإن المنتخب الأسترالي لن يحتفل لأن اللاعبين بحاجة إلى الحفاظ على تركيزهم في المباراة التالية.





«لا توجد احتفالات. كما قلت للأولاد، لهذا السبب فزنا بعد ذلك فوز كبير ضد تونس . لا احتفالات ولا عاطفة. النوم. لا توجد وسائل التواصل الاجتماعي».



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وقد احتفل مشجعو المنتخب الأسترالي الذين يشاهدون المباراة في Federation Squate في ملبورن، حيث يتم عرض المباريات على الشاشة الكبيرة، عندما سجل ليكي ما أصبح هدف الفوز.





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