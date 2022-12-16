10 من أجمل الأماكن في أستراليا التي لم تسمع بها من قبل

جزيرة Montague - نيو ساوث ويلز





تقع جزيرة Montague على بعد 9 كيلومترات من ساحل Narooma على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز، وهي جزيرة مسطحة إلى حد كبير. وهي موطن لاثنين من المناطق الأكثر شعبية بين الزوار Little Penguins و Fur Seals . يمكنك البقاء على الجزيرة، في أكواخ حراس المنارات القديمة، وهي أيضًا وجهة ممتازة لمشاهدة هجرة الحيتان السنوية.



Carnarvon Gorge - كوينزلاند





هذا المنتزه الوطني يعد واحد من أفضل الأسرار المحفوظة في كوينزلاند. نحت على مدى ملايين السنين، ويضم منحدرات طويلة من الحجر الرملي مليئة بالنباتات المورقة التي تؤدي إلى المياه المتدفقة في قاعدته. المنطقة هي موطن لمزيج انتقائي من أشجار النخيل والأراضي العشبية المفتوحة ومجموعة من أنواع الطيور والحيوانات.



شلالات Gunlom - مقاطعة الإقليم الشمالي





كيف يبدو حمام السباحة المفتوح في الطبيعة؟ في Gunlom في حديقة Kakadu الوطنية، عند الصعود إلى قمة هذا الشلال، ستصل إلى مسبح مفتوح طبيعي يطل على المنطقة الجنوبية من الحديقة الوطنية.



Point Hicks - فيكتوريا





على نتوء صخري في حديقة Croajingolong الوطنية، على بعد ست ساعات بالسيارة من ملبورن، يمكن للزوار البقاء في أكواخ حراس المنارة، أو التخييم في الحديقة الوطنية. فبقدر ما يمكن للعين أن تراه، لا يوجد شيء سوى الساحل الصخري الذي تجتاحه الرياح والغابات والمحيط. استكشف الكثبان الرملية الضخمة أو امشي في الأدغال أو اركب زورقا أو تمتع بالصيد أو ركوب الأمواج على طول الساحل البكر.



Secret Falls - تسمانيا





في حين أن هذا المكان ليس سرا للسكان المحليين، الا إن معظم زوار هوبارت لن يعرفوا بوجود هذه الشلالات التي تغمرها الغابات المطيرة بالقرب من المدينة. إذا كنت تبحث عن جرعة من الهدوء في الطبيعة ولكن ليس لديك الكثير من الوقت، فهذه الشلالات هي الترياق المثالي للمدينة.



El Questro Wilderness Park – غرب أستراليا





في قلب منطقة كيمبرلي البرية، يقع El Questro في محطة ماشية El Questro ، لتجد نفسك في قلب المناظر الطبيعية. 700000 فدان من الأراضي لم يتم استكشاف معظمها بعد. تعد هذه المنطقة ملاذًا للسباحة والاستمتاع بسلاسل الجبال والآفاق المذهلة، وهي بالتأكيد فرصة العمر لرؤية واحدة من الحدود الحقيقية للعالم.



منتزه Mungo الوطني - نيو ساوث ويلز





بينما يسافر الجميع إلى Uluru و The Olgas ، يمكنك الابتعاد عن ازدحام الزوار إلى حديقة Mungo الوطنية. ستتمتع بالمناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة وأراضي المعسكرات التي من المحتمل أن تخيم فيها وحدك.



Little Beach - غرب أستراليا





يقع هذا الشاطئ داخل محمية Two Peoples Bay الطبيعية، ويتميز بمياه فيروزية نقية ورمال بيضاء نقية وتلال صخرية تصطف على الخليج. يستحق The Two Peoples Bay Heritage Trail المشي للحصول على مناظر خلابة على الشاطئ والمياه إلى الشمال. اذهب إلى ليتل بيتش بالسيارة، 35 كيلومترًا شرق ألباني. خذ نزهة واستمتع بيوم أستراليا على الشاطئ.



سور الصين العظيم - جنوب أستراليا





لا ينبغي الخلط بينه وبين أسوار الصين في حديقة مونجو الوطنية المذكورة أعلاه، فإن سور الصين العظيم هو خط مرتفع صخري مثير للإعجاب في جنوب أستراليا. خارج متنزه Flinders Ranges الوطني مباشرةً، يتخذ السور موقعًا مذهلا لمشاهدة النطاقات المحيطة، ويوفر مكانًا رائعًا لغروب الشمس، حيث تضيء الأرض الحمراء من تحته في الساعة الذهبية.



Cape Pillar - تسمانيا





على الركن الجنوبي الشرقي الأقصى من ساحل تسمانيا، ستجد كيب بيلار أعلى المنحدرات في نصف الكرة الجنوبي، على ارتفاع 300 متر من البحر تحته. لا يمكن الوصول إلى القمة الصخرية إلا سيرًا على الأقدام، ويشكل جزءًا من مضمار القمم الثلاثة. من أعلى قمة، المناظر من الشمال إلى القمم المثيرة الأخرى تخطف الأنفاس، لذلك لا تنسى الكاميرا الخاصة بك.



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