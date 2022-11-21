تجربة علمية تنتهي بخطأ فادح: إصابة 11 تلميذاً في انفجار في أحد مدارس سيدني

يجري التحقيق في انفجار حدث في مدرسة ابتدائية بشمال سيدني أسفر عن إصابة 11طفلاً ومعلماً واحداً بحروق.

MANLY WEST PUBLIC SCHOOL INCIDENT

Signage is seen following an science experiment explosion at Manly West Public School in Sydney, Monday, November 21, 2022. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

النقاط الرئيسية
  • إصابة 11 تلميذاً ومعلمة بخروق في انفجار في أحد مدارس سيدني.
  • حصل الإنفجار خلال تجربة علمية خلال أحد الصفوف.
  • شرطة نيو ساوث ويلز و SafeWork NSW وإدارة التعليم ستقوم بالتحقيق بالحادث.
قالت وزيرة التعليم في نيو ساوث ويلز سارة ميتشل إن طفلين ما زالا يتلقيان العلاج بعد أن سارت تجربة في أحد صفوف مادة العلوم على عكس التوقعات وانتهت بخطأ فادح في مدرسة مانلي ويست يوم الاثنين.

يعاني اثنان من الأطفال الخمسة من حروق خطيرة، بينما أصيب تسعة آخرون وأحد المعلمين بجروح سطحية.
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وقد وقع الحادث بينما كان الطلاب يجرون تجربة علمية في الهواء الطلق، يخلطون فيها بيكربونات الصوديوم مع المشروبات الروحية الميثيلية.

وقالت ميتشل لبرنامج Seven's Sunrise يوم الثلاثاء بأن هذه تجربة روتينية إلى حد ما، وهم يطبقون إجراءات صارمة فيما يتعلق بالعمل والصحة والسلامة وكيفية إدارة هذه التجارب في المدرسة وسيتم إجراء تحقيق بالحادث. كما قام موظفو المدرسة بعمل رائع في دعم الطلاب خلال تلك الظروف المحزنة.
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كما أن شرطة نيو ساوث ويلز و SafeWork NSW وإدارة التعليم ستقوم بالتحقيق بالحادث.

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نشر في: 22/11/2022 10:59am
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS