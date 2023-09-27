إحصائية طريفة: كلاب شرطة نيو ساوث ويلز تفشل على مدار 10 أعوام في اكتشاف المخدرات

إحصائية طريفة كشفت عن عدم فاعلية كلاب شرطة نيو ساوث ويلز في الكشف عن المخدرات.

NSW BLOOD DETECTION DOG

The first official NSW Police blood detection dog, Sylvia with her trainer, Leading Senior Constable David Cole in Sydney, Thursday, Dec. 04, 2014. The two year old black Labrador could be used in urban search and rescue missions like building collapses as well as searching for dead bodies. (AAP Image/Sam Mckeith) NO ARCHIVING Source: AAP / SAM MCKEITH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • إحصائية تكشف أن كلاب الشرطة تفشل في الكشف عن المخدرات في معظم الحالات
  • نجحت الكلاب في اكتشاف ربع الحالات فقط على مدار 10 أعوام
  • يتزامن ذلك مع بداية موسم الحفلات الموسيقية في ولاية نيو ساوث ويلز
أظهرت أرقام نشرتها شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أن الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المواد المخدرة تخطأ في ثلاثة أرباع الحالات.

وأثار ذلك تساؤلات حول فعالية استخدامها عشية بدء موسم الحفلات الموسيقية في الولاية.
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وأشارت الارقام إلى أن الكلاب البوليسية حققت نسبة نجاح في اكتشاف المخدرات التي يخفيها الافراد تقارب 25% خلال الاعوام العشرة الماضية.

لكن سكوت ويبر المدير التنفيذي لاتحاد الشرطة في أستراليا دافع عن الاستمرار في استخدام الكلاب في عمليات التفتيش.
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وقال ويبر" بينما تفشل الكلاب في اكتشاف بعض المخدرات، لكنها فعّالة في اكتشاف القنب على سبيل المثال حتى بعد أسابيع من تعاطي الشخص".

بموجب قانون نيو ساوث ويلز، يمكن للشرطة إجراء عمليات تفتيش عامة أو تفتيش ذاتي إذا اشتبهت في أن شخصًا ما بحوزته مخدرات غير مشروعة. تستخدم الشرطة الكلاب البوليسية لاستشعار المخدرات وفحص السلوك المشبوه.

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نشر في: 27/09/2023 3:00pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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