إحصائية طريفة: كلاب شرطة نيو ساوث ويلز تفشل على مدار 10 أعوام في اكتشاف المخدرات

النقاط الرئيسية إحصائية تكشف أن كلاب الشرطة تفشل في الكشف عن المخدرات في معظم الحالات

نجحت الكلاب في اكتشاف ربع الحالات فقط على مدار 10 أعوام

يتزامن ذلك مع بداية موسم الحفلات الموسيقية في ولاية نيو ساوث ويلز

أظهرت أرقام نشرتها شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أن الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المواد المخدرة تخطأ في ثلاثة أرباع الحالات.





وأثار ذلك تساؤلات حول فعالية استخدامها عشية بدء موسم الحفلات الموسيقية في الولاية.



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وأشارت الارقام إلى أن الكلاب البوليسية حققت نسبة نجاح في اكتشاف المخدرات التي يخفيها الافراد تقارب 25% خلال الاعوام العشرة الماضية.





لكن سكوت ويبر المدير التنفيذي لاتحاد الشرطة في أستراليا دافع عن الاستمرار في استخدام الكلاب في عمليات التفتيش.



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وقال ويبر" بينما تفشل الكلاب في اكتشاف بعض المخدرات، لكنها فعّالة في اكتشاف القنب على سبيل المثال حتى بعد أسابيع من تعاطي الشخص".





بموجب قانون نيو ساوث ويلز، يمكن للشرطة إجراء عمليات تفتيش عامة أو تفتيش ذاتي إذا اشتبهت في أن شخصًا ما بحوزته مخدرات غير مشروعة. تستخدم الشرطة الكلاب البوليسية لاستشعار المخدرات وفحص السلوك المشبوه.



