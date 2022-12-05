المشجعون يستقبلون المنتخب الأسترالي السوكاروز في سيدني وملبورن بعد مشاركة لا تُنسى في كأس العالم

النقاط الرئيسية: وصلت أستراليا إلى دور الستة عشر للمرة الثانية فقط في تاريخها

التقى اللاعبون بأصدقائهم وعائلاتهم بالإضافة إلى بحر من المشجعين الذين كانوا حريصين على إظهار تقديرهم

لا يزال مستقبل المدرب غراهام أرنولد غير واضح

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تجاوزت أستراليا التوقعات في بطولة 2022 حيث وصلت إلى دور الستة عشر للمرة الثانية فقط في تاريخها قبل أن تهزم أمام الأرجنتين.





وصل ماركو تيليو وتوماس دينغ وجيمي ماكلارين إلى ملبورن مساء الاثنين، بينما هبط جارانج كول وماثيو ريان وكاميرون ديفلين وجيسون كامينغز وأندرو ريدماين في سيدني.



وقد التقى اللاعبون بأصدقائهم وعائلاتهم بالإضافة إلى بحر من المشجعين الذين كانوا حريصين على إظهار تقديرهم لما تم إنجازه في قطر.





وقد قال ماكلارين: «إنه شعور رائع أن نعرف أننا كان لدينا مثل هذا التأثير على الأستراليين».





«لقد لعبنا ضد أحد أفضل الفرق وأفضل اللاعبين الذين لعبوا اللعبة.





«يمكننا رفع رؤوسنا عالياً ونعلم أنها كانت أفضل نتيجة حققها فريق أسترالي في كأس العالم.





«الآن، هذا هو المعيار، (و) أعتقد أن جيل الشباب يجب أن يقود حقًا هذه المعايير ويتمسك بها.»



وفي الوقت نفسه قال دينغ إن تجربته في كأس العالم كانت تجربة لن ينساها أبدًا.





قال دينغ: «لقد كان الأمر رائعًا حقًا». «إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي وللعديد من الآخرين.





«هذه أول بطولة كأس عالم لنا للعديد من الأولاد الصغار. إنه شيء لن ننساه أبدًا.»



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لا يزال مستقبل المدرب غراهام أرنولد غير واضح على الرغم من الإنجازات التي حققها فريقه على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث وصل عقده إلى نهايته.





اعترف المدرب البالغ من العمر 59 عامًا بأنه لم يفكر كثيرًا في خطواته التالية ولكنه يفضل الاستمتاع بما يستحقه قبل الاجتماع مرة أخرى مع الرئيس التنفيذي لـFootball Australia جيمس جونسون.





وقال أرنولد بعد مباراة الأرجنتين: أريد فقط أن أذهب بعيدًا، وأن أحظى بعطلة جيدة، وأن أستريح وأرى ما سيحدث».





«لم أفكر حتى في الأمر (مستقبلي). أحتاج إلى الراحة ولا شك في أنني سأجري مناقشات جيدة بعد ذلك مع المنظمة».





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