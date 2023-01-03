غضب بسبب زيارة وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف إلى المسجد الأقصى في القدس

النقاط الرئيسية: أثارت خطوة إيتامار بن غفير المثيرة للجدل غضب الفلسطينيين

حذرت الولايات المتحدة وألمانيا من خطوات قد تضر بالوضع الراهن

تأتي زيارة السيد بن غفير بعد أيام من توليه منصب وزير الأمن القومي مما يمنحه سلطات على الشرطة

كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي أدانت زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد من اليمين المتطرف يوم الثلاثاء إلى مجمع المسجد الأقصى في القدس..





أثارت خطوة إيتامار بن غفير المثيرة للجدل غضب الفلسطينيين، في حين حذرت الولايات المتحدة وألمانيا من خطوات قد تضر بالوضع الراهن.



وتعهد السيد بن غفير في بيان نشره المتحدث باسمه بأن «حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس»، بعد أن حذرت الجماعة الفلسطينية المسلحة من أن مثل هذه الخطوة هي «خط أحمر».





وتأتي زيارة السيد بن غفير بعد أيام من توليه منصب وزير الأمن القومي مما يمنحه سلطات على الشرطة وهذا يعطي قراره بدخول الموقع الحساس للغاية وزنًا كبيرًا.



إيتامار بن غفير يحيي المؤيدين خلال زيارة لسوق ماهان يهودا في القدس في 30 ديسمبر 2022. Source: AAP / Menahem Kahana المسجد الأقصى هو ثالث أقدس مكان في الإسلام وأقدس موقع لليهود، الذين يشيرون إلى المجمع باسم جبل الهيكل.





في ظل الوضع الراهن القائم منذ فترة طويلة، يمكن لغير المسلمين زيارة الموقع في أوقات محددة ولكن لا يُسمح لهم بالصلاة هناك.





في السنوات الأخيرة، قام عدد متزايد من اليهود، ومعظمهم من القوميين الإسرائيليين، بالصلاة سراً في المجمع، وهو تطور استنكره الفلسطينيون.





الإمارات العربية المتحدة، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020، «أدانت بشدة اقتحام فناء المسجد الأقصى من قبل وزير إسرائيلي».





وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، إن واشنطن «أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي خطوات يمكن أن تضر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة».



The rise of Ben-Gvir in Netanyahu's government has deepened Palestinian anger about their long-failed efforts to secure a state. Source: AAP / Maya Alleruzzo وقال سفير ألمانيا لدى إسرائيل إن الوضع الراهن «ساعد منذ فترة طويلة في الحفاظ على السلام الهش والأمن حول الأماكن المقدسة» وحث جميع الأطراف على تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد التوتر.





يقع المجمع في المدينة القديمة المسورة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، ويديره مجلس الأوقاف للشؤون الإسلامية في الأردن، حيث تعمل القوات الإسرائيلية هناك وتسيطر على الوصول إليه.



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وبعد زيارته تعهد السيد بن غفير «بالحفاظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين لكن اليهود سيصعدون أيضًا إلى الجبل ويجب التعامل مع أولئك الذين يطلقون التهديدات بيد من حديد».



«تهديد خطير»

وقد ضغط السياسي للسماح بالصلاة اليهودية في المجمع، وهي خطوة تعارضها السلطات الحاخامية الرئيسية.





كتب الحاخام السفاردي الأكبر في إسرائيل، يتسحاق يوسف، إلى السيد بن غفير يوم الثلاثاء.





«ماذا سيقول الناس عندما يرون وزيرًا، يهوديًا ملتزمًا، ينتهك موقف الحاخامية؟»





وقال حراس الوقف لوكالة الصحافة الفرنسية إن السيد بن غفير كان برفقة وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي إن عمان استدعت السفير الإسرائيلي «لنقل رسالة احتجاج على تهور وزير الأمن القومي الإسرائيلي في اقتحام المسجد الأقصى المبارك».





أدانت المملكة العربية السعودية، موطن أقدس البقاع في الإسلام، «الممارسات الاستفزازية» للسيد بن غفير.





ووصفت إيران، العدو اللدود لإسرائيل، الزيارة بأنها «انتهاك للقوانين الدولية وإهانة لقيم ومقدسات المسلمين»، وحذر متحدث باسم وزارة الخارجية من رد «الدول الإسلامية».





بينما زار السيد بن غفير المجمع عدة مرات منذ دخوله البرلمان في أبريل 2021، فإن حضوره كوزير كبير مهم للغاية.



كانت الزيارة المثيرة للجدل في عام 2000 من قبل زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون واحدة من المحفزات الرئيسية للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرت حتى عام 2005.





ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة بن غفير بأنها «تهديد خطير».





وحذر باسم نعيم، وهو مسؤول كبير في حماس، الأسبوع الماضي من أن مثل هذه الخطوة ستكون «خطًا أحمر كبيرًا وستؤدي إلى انفجار».





ويوم الثلاثاء، اعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم ذلك «جريمة» وتعهد بأن مجمع المسجد «سيبقى فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا».





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