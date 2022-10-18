عاجل: أستراليا تلغي قرار حكومة موريسون السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

النقاط الرئيسية حكومة ألبانيزي تلغي اعتراف حكومة موريسون السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان اليوم إن الحكومة تعيد تأكيد موقف أستراليا المعلن سابقاً بأن تحديد مصير القدس يرتبط بالوضع النهائي

جددت الحكومة التزام أستراليا بالجهود الدولية في السعي لإحراز تقدم نحو حل الدولتين العادل والدائم

ألغت حكومة ألبانيزي اعتراف حكومة موريسون السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.





ولطالما كانت سفارة أستراليا في تل أبيب ولم يتم تغيير مقرها رغم قرار حكومة موريسون.





وأضافت وانغ بأن أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل والدولة الفلسطينية بسلام وأمن، ضمن حدود معترف بها دولياً.





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وأكدت وانغ أن أستراليا لن تدعم "أي نهج يقوّض هذا الاحتمال".



وجددت حكومة ألبانيزي التزام أستراليا بالجهود الدولية في السعي لإحراز تقدم نحو حل الدولتين العادل والدائم.





وأشارت وانغ إلى أن أستراليا ستظل "صديقا ثابتاً ودائماً لإسرائيل".





أضافت في بيانها، "كنا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل في عهد رئيس الوزراء العمالي بن شيفلي. لن تتراجع هذه الحكومة عن دعمها لإسرائيل والجالية اليهودية في أستراليا".



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كذلك عبرت وانغ عن تأييد أستراليا الثابت للشعب الفلسطيني، وأعادت التذكير بالدعم الإنساني المقدم للفلسطينيين سنوياً منذ عام 1951 ودعت لاستئناف مفاوضات السلام.





وختمت وانغ بيانها بالقول: "يؤسفني أن قرار السيد موريسون الذي اتخذ لأسباب سياسية أدى لتغيير موقف أستراليا، وما أحدثه هذا التحول في الموقف من ألم لكثير من الناس في المجتمع الأسترالي ممن يهتمون بشدة بهذه القضية".



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