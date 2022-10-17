ارتفاع منسوب نهر موراي في فيكتوريا والسكان يستعينون بأكياس الرمل لصد المياه عن منازلهم

النقاط الرئيسية سكان شمال فيكتوريا يقومون ببناء جدران من أكياس الرمل لحماية آلاف المنازل من فيضان نهر موراي

تشعر خدمات الطوارئ بالقلق من إمكانية تجاوز مستويات الأنهار 94.77 متراً المسجلة في إتشوكا خلال فيضانات 1993

توجد مخاوف من أن تصبح بلدة كيرانغ الريفية، على بُعد حوالي 95 كيلومتراً شمال غرب إتشوكا، معزولة بسبب مياه الفيضانات

تم إصدار تحذيرات بالإخلاء للسكان في إتشوكا وبلدات أخرى على طول النهر، ومن المتوقع أن يصل نهر موراي إلى ذروته اعتباراً من يوم الأربعاء.





وتشعر خدمات الطوارئ بالقلق من إمكانية تجاوز مستويات الأنهار 94.77 متراً المسجلة في إتشوكا خلال فيضانات 1993.



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وقضى الناس في البلدة التي تقع في شمالي فيكتوريا معظم يوم الإثنين في ملء أكياس من الرمل لحماية آلاف المنازل والشركات.





وغمرت مياه الفيضانات بالفعل أكثر من 1,000 منزل في إيتشوكا يوم الأحد بعد فيضان مياه نهر كامباسبي.





كما توجد مخاوف من أن تصبح بلدة كيرانغ الريفية، على بُعد حوالي 95 كيلومتراً شمال غرب إتشوكا، معزولة بسبب مياه الفيضانات.



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