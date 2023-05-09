تعرفوا على الزيادات التي ستحصلون عليها في الميزانية الفدرالية الجديدة

أعلن جيم تشالمرز وزير الخزانة عن زيادة في مدفوعات Jobseeker ودعم نظام Austudy ومخصصات الشباب ضمن الموازنة الفدرالية الجديدة.

JIM CHALMERS PRESSER

Australian Treasurer Jim Chalmers speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Monday, October 17, 2022. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

ركزت الميزانية على إعانات البطالة والرعاية الصحية ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا في البلاد فيما تستمر تكاليف المعيشة في إلقاء ظلالها على حياة الأستراليين.

وأقرت الميزانية رفع معدل إعانة البطالة لبرنامج "JobSeeker" بمقدار 2.80 دولار في اليوم، وزيادة دعم الإيجار إلى 15 دولار في الأسبوع. وسوف يحصل الآباء والأمهات العزاب على زيادة بقيمة 380 دولار شهرياً على المبلغ الذي كانوا يتقاضونه سابقاً.

وأثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض معدلات البطالة المعيار على المشهد النهائي للميزانية، إلا أن وزير الخزانة حذر من أن أياماً صعبة تنتظر الأستراليين.
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وتتوقع وزارة الخزانة ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 10% وأسعار الغاز بنسبة 4% في السنة المالية المقبلة، وتقول الحكومة إن تلك المعدلات أقل مما كان متوقعاً في تشرين الأول/أكتوبر بفضل تدخلها في أسواق الغاز والفحم.

ومن المقرر أن تنفق الحكومة الفيدرالية 1.5 مليار دولار على تخفيف فاتورة الطاقة، بالتعاون مع الولايات والأقاليم. وسيتم بموجب ذلك منح تخفيضات على الفواتير لمرة واحدة تصل إلى 500 دولار لـ 5 ملايين أسرة.

وسيتم توجيه هذا الدعم إلى الأشخاص الذين يتلقون مدفوعات الرعاية الحكومية، فضلاً عن حوالي مليون شركة صغيرة.

وسوف يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمتقاعدين وغيرهم من أصحاب الامتيازات على زيارات مجانية للطبيب العام بشكل أكثر مقارنة بالسابق، فيما تصفه الحكومة بأنه أكبر توسيع على الإطلاق في نظام Bulk Billing.

وسيكلف هذا الإجراء 3.5 مليار دولار وسيكون متاحاً لحوالي 11.6 مليون أسترالي.
cost of living
Source: Pixabay / Pixabay -public domain
كما تضمنت الميزانية إجراء تعديل على نظام المزايا الصيدلانية، والذي سيخفض بشكل كبير تكلفة الأدوية إلى النصف للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وبموجب الميزانية الجديدة سيحصل أكثر من 900 ألف أسترالي مسجلين على موقع JobSeeker على 40 دولار إضافي كل أسبوعين.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة المبلغ المدفوع كل أسبوعين للشخص الأعزب والذي لا يعول إلى أكثر من 730 دولار كل أسبوعين.

كذلك سيحصل الأشخاص الذين يتلقون مخصصات الشباب ومدفوعات Austudy والمدفوعات الحكومية الأخرى على مبلغ 40 دولار إضافي كل أسبوعين.
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الجدير بالذكر أن هذه الزيادة لا ترتقي إلى توصيات النقابات وخبراء الأعمال والخدمات الاجتماعية الذين دعوا لرفع معدل JobSeeker إلى 90% من المعاش التقاعدي.

في هذا السياق، سيحصل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا على مدفوعات أكبر من JobSeeker، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب على هؤلاء الأشخاص العثور على عمل بسهولة.

وسيتم تخفيض هذا الحد العمري، مما يوفر المزيد من المساعدة لفئة عمرية أوسع من الأشخاص المسجلين في إعانات JobSeeker، وهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وما فوق.

وعلّق تشالمرز على ذلك موضحا: "غالبية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وما فوق في برنامج JobSeeker من النساء، وكثيرات منهم ليس لديهن مدخرات أو معاشات تقاعدية ومعرضات لخطر التشرد".

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نشر في: 9/05/2023 8:26pm
آخر تحديث: 9/05/2023 8:43pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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