تعرفوا على الزيادات التي ستحصلون عليها في الميزانية الفدرالية الجديدة

ركزت الميزانية على إعانات البطالة والرعاية الصحية ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا في البلاد فيما تستمر تكاليف المعيشة في إلقاء ظلالها على حياة الأستراليين.





وأقرت الميزانية رفع معدل إعانة البطالة لبرنامج "JobSeeker" بمقدار 2.80 دولار في اليوم، وزيادة دعم الإيجار إلى 15 دولار في الأسبوع. وسوف يحصل الآباء والأمهات العزاب على زيادة بقيمة 380 دولار شهرياً على المبلغ الذي كانوا يتقاضونه سابقاً.





وأثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض معدلات البطالة المعيار على المشهد النهائي للميزانية، إلا أن وزير الخزانة حذر من أن أياماً صعبة تنتظر الأستراليين.



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وتتوقع وزارة الخزانة ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 10% وأسعار الغاز بنسبة 4% في السنة المالية المقبلة، وتقول الحكومة إن تلك المعدلات أقل مما كان متوقعاً في تشرين الأول/أكتوبر بفضل تدخلها في أسواق الغاز والفحم.





ومن المقرر أن تنفق الحكومة الفيدرالية 1.5 مليار دولار على تخفيف فاتورة الطاقة، بالتعاون مع الولايات والأقاليم. وسيتم بموجب ذلك منح تخفيضات على الفواتير لمرة واحدة تصل إلى 500 دولار لـ 5 ملايين أسرة.





وسيتم توجيه هذا الدعم إلى الأشخاص الذين يتلقون مدفوعات الرعاية الحكومية، فضلاً عن حوالي مليون شركة صغيرة.





وسوف يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمتقاعدين وغيرهم من أصحاب الامتيازات على زيارات مجانية للطبيب العام بشكل أكثر مقارنة بالسابق، فيما تصفه الحكومة بأنه أكبر توسيع على الإطلاق في نظام Bulk Billing.





وسيكلف هذا الإجراء 3.5 مليار دولار وسيكون متاحاً لحوالي 11.6 مليون أسترالي.



Source: Pixabay / Pixabay -public domain كما تضمنت الميزانية إجراء تعديل على نظام المزايا الصيدلانية، والذي سيخفض بشكل كبير تكلفة الأدوية إلى النصف للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.





وبموجب الميزانية الجديدة سيحصل أكثر من 900 ألف أسترالي مسجلين على موقع JobSeeker على 40 دولار إضافي كل أسبوعين.





وسيؤدي ذلك إلى زيادة المبلغ المدفوع كل أسبوعين للشخص الأعزب والذي لا يعول إلى أكثر من 730 دولار كل أسبوعين.





كذلك سيحصل الأشخاص الذين يتلقون مخصصات الشباب ومدفوعات Austudy والمدفوعات الحكومية الأخرى على مبلغ 40 دولار إضافي كل أسبوعين.



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الجدير بالذكر أن هذه الزيادة لا ترتقي إلى توصيات النقابات وخبراء الأعمال والخدمات الاجتماعية الذين دعوا لرفع معدل JobSeeker إلى 90% من المعاش التقاعدي.





في هذا السياق، سيحصل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا على مدفوعات أكبر من JobSeeker، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب على هؤلاء الأشخاص العثور على عمل بسهولة.





وسيتم تخفيض هذا الحد العمري، مما يوفر المزيد من المساعدة لفئة عمرية أوسع من الأشخاص المسجلين في إعانات JobSeeker، وهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وما فوق.





وعلّق تشالمرز على ذلك موضحا: "غالبية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وما فوق في برنامج JobSeeker من النساء، وكثيرات منهم ليس لديهن مدخرات أو معاشات تقاعدية ومعرضات لخطر التشرد".





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