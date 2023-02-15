بعد إطلاق سراح 163 شخصًا من مراكز احتجاز المهاجرين: ما هي الثغرة التي تسارع الحكومة لسدها في قانون الهجرة؟

النقاط الرئيسية: ثغرة قانونية تسببت في إطلاق سراح 163 شخصًا من ذوي السجلات الجنائية من مراكز احتجاز المهاجرين

حظي مشروع القانون بدعم المعارضة ولكن عارضه حزب الخضر والعديد من المستقلين

تطبيق التشريع بأثر رجعي يعني أن الأشخاص الذين أفرجت عنهم الحكومة من المرجح أن تتم إعادتهم قسراً إلى مراكز الاحتجاز

سارع حزب العمال إلى سد ثغرة قانونية تسببت في إطلاق سراح 163 شخصًا من ذوي السجلات الجنائية من مراكز احتجاز المهاجرين.





يأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا في ديسمبر، الذي وجد أن فترات السجن الإجمالية لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التأشيرة تلقائيًا، بموجب القسم 501 من قانون الهجرة.



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يمنح هذا القسم وزير الهجرة سلطات إلغاء التأشيرات لأسباب شخصية - بما في ذلك إذا كان لدى شخص ما «سجل جنائي كبير» - يُعرّف بأنه عقوبة سجن لمدة 12 شهرًا أو أكثر.





وجدت المحكمة العليا التي حكمت لصالح المرأة النيوزيلندية كيت بيرسون التي كانت تقضي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر عن 10 جرائم منفصلة أن التشريع لم يتضمن على وجه التحديد أحكامًا مجمعة عند النظر في «سجل جنائي كبير».





في حديثها لمجلس الشيوخ ليلة الاثنين أكدت السكرتيرة المساعدة للهجرة في وزارة الشؤون الداخلية، صوفي فوستر، أن 163 شخصًا قد أعيد إصدار تأشيرات لهم بعد قرار المحكمة.





وفي اليوم نفسه في البرلمان أدخل وزير الهجرة أندرو جايلز تعديلاً على قانون الهجرة لسد الثغرة التشريعية.





وقال: «سيعدل مشروع القانون أيضًا بأثر رجعي قانون الهجرة للتحقق من صحة القرارات والإجراءات السابقة التي أصبحت باطلة على أساس الحكم الصادر في قضية بيرسون».





«عندما تم اعتبار قرارات الإلغاء السابقة غير صالحة بسبب بيرسون، سيتم إعادة التحقق منها. هذا مهم لتفعيل تلك القرارات التي تهدف إلى حماية المجتمع الأسترالي.»



المخاوف الأخلاقية

حظي مشروع القانون بدعم المعارضة ولكن عارضه حزب الخضر والعديد من المستقلين بما في ذلك زوي دانيال، التي أثارت مخاوف أخلاقية.





وقالت السيدة دانيال: «تطبيق التشريع بأثر رجعي يعني أن الأشخاص الذين أفرجت عنهم الحكومة لأيام أو أسابيع فقط وتم لم شملهم مع عائلاتهم ومجتمعاتهم من المرجح أن تتم إعادتهم قسراً إلى الاحتجاز».





أشارت السيدة دانيال إلى أنها التقت برجل من جنوب السودان كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة الشجار وحيازة المخدرات - قبل أن يتم تخفيض عقوبته إلى 10 أشهر.





تم إلغاء تأشيرة ذلك الرجل مما أدى إلى قضائه عامين في مركز احتجاز المهاجرين قبل إطلاق سراحه نتيجة لحكم بيرسون.





وقالت: «يبدو لي أن [إعادة اعتقاله] من المرجح أن تؤدي فقط إلى تفاقم صدمة الحرب، واليتم والحياة في مخيمات اللاجئين والبيئة الجديدة ثم البحث عن ملجأ في المخدرات والكحول».





«هذه عوامل بشرية لا يعالجها هذا التشريع».



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محامي اللاجئين يتنبأ بالتحدي الدستوري

قال محامي اللاجئين هاميش جلينيستر إن موكله - وهو من بين 163 شخصًا تم إطلاق سراحهم من مركز احتجاز المهاجرين - قد تلقى بالفعل إشعارًا باعتزام إلغاء تأشيرته.





وقال إن تعديل الحكومة «يوسع بشكل كبير فئة الجرائم التي يمكن فرض الإلغاء الإلزامي عليها»، وتوقع تحديًا دستوريًا.





قال السيد جلينيستر: «غالبًا ما يكون التشريع بأثر رجعي موضوعًا للطعن الدستوري، لكن هذا التشريع يتعارض أيضًا مع القسم 75 من الدستور الذي يرسخ المراجعة القضائية».





وقال: «على افتراض صحة التشريع، سيكون التأثير هو أن كل شخص يُفرج عنه سيُعاد إلى مركز احتجاز المهاجرين».





وقال السيد جلينيستر إن تعديلات الحكومة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الفردية.





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