العثور على رجل عراقي ميتًا في مركز احتجاز المهاجرين واشتباه في أنه أنهى حياته

النقاط الرئيسية: أكدت وزارة الشؤون الداخلية، التي تشرف على احتجاز المهاجرين، وفاة الرجل يوم الأحد

تم العثور على المعتقل العراقي الذي هو في الثلاثينيات من عمره ميتًا في زنزانته

الرجل الذي اعتقل لمدة خمس سنوات شوهد آخر مرة على قيد الحياة في الساعة 10 مساء يوم السبت

تحتوي هذه المقالة على إشارات للانتحار/إيذاء النفس.





توفي أحد معتقلي الهجرة من العراق في حالة انتحار مشتبه بها في مركز احتجاز فيلاوود.





وأكدت وزارة الشؤون الداخلية، التي تشرف على احتجاز المهاجرين، وفاة الرجل يوم الأحد.





وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية: «تعرب الوزارة وقوة الحدود الأسترالية عن تعازيها لعائلة الرجل وأصدقائه».





«تمت إحالة الأمر للتحقيق لدى الوكالات المختصة، بما في ذلك قاضي الوفيات في نيو ساوث ويلز.





«نظرًا لأن هذه المسألة ستخضع للتحقيق المستمر، فلن يكون من المناسب التعليق أكثر».



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وقد تم إبلاغ Refugee Action Coalition بالوفاة في وقت مبكر من صباح الأحد، حيث تم العثور على المعتقل العراقي الذي هو في الثلاثينيات من عمره ميتًا في زنزانته.





ويعتقد أن الرجل الذي اعتقل لمدة خمس سنوات شوهد آخر مرة على قيد الحياة في الساعة 10 مساء يوم السبت في زنزانته.





وقال المتحدث باسم التحالف إيان رينتول: «من المثير للصدمة حدوث عملية انتحار أخرى في مركز احتجاز فيلاوود».





«إنه ليس مجرد مصنع للأمراض العقلية، بل أصبح مصنعًا للانتحار».



ويقول التحالف إن الرجل نُقل عدة مرات داخل المركز بسبب التوترات مع المعتقلين الآخرين، بما في ذلك شجار مع رجل آخر ليلة السبت.





يمكن للمحتجزين المهاجرين الوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية.





يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على دعم في مجال الصحة العقلية الاتصال بـ Beyond Blue على 1300 22 4636. يتوفر المزيد من المعلومات على beyondblue.org.au . يدعم برنامج Embrace متعدد الثقافات للصحة العقلية الأشخاص من خلفيات متنوعة ثقافيًا ولغويًا.





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